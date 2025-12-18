Blessd se quedó con una de las medallas de Nacional tras ganarle la Copa al DIM; el cantante la chicaneó en redes

Atlético Nacional sigue mostrando su supremacía en la Copa Colombia, ganando su octavo trofeo de esta competición en la noche del pasado miércoles 17 de diciembre, y lo hizo nada más y nada menos que con victoria frente a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín. Aunque la noche estuvo opacada por la violencia, otros personajes salieron alegres como el cantante Blessd que se llevó una de las medallas de los campeones para su casa.

‘El Bendito’ no ha ocultado jamás su pasión por el ‘verdolaga’ hasta el punto que, a pesar de su inmensa fama, se le ha visto compartiendo en la grada con los miembros de la barra del equipo ‘verde de la montaña’, como si se tratara de un barrista más; a lo que se le suma que tiene una gran relación con los deportistas dirigidos por Diego Arias, equipo que, según las palabras del cantante, algún día va a comprar.

Blessd

Tras el final del encuentro deportivo que Nacional ganó con un solitario gol de Andrés Román, la violencia se tomó el Atanasio Girardot, por lo que los ‘verdes’ no pudieron recibir el trofeo ni las respectivas medallas frente a su gente; algo que sí sucedió al finalizar la noche en un encuentro privado con las directivas, familiares y organizadores del torneo.

Al parecer, los cercanos no fueron los únicos que estuvieron allí, ya que personajes como el intérprete de ‘Ojos Azules’ también habrían estado allí; muestra de esto fue la fotografía subida por el cantante e Instagram en la que se le ve que uno de los jugadores le regaló su medalla de campeón.

Blessd - Atlético Nacional Captura Instagram: Historias Blessd - 18/12/2025

Alcaldía de Fico Gutiérrez salió a hablar tras desmanes en el partido DIM vs. Nacional

El secretario de Seguridad de Medellón, Manuel Villa, fue uno de los primeros en salir a reprochar estos actos y fue tajante en afirmar que ya adelantan la observación de cámaras de seguridad para empezar a dar captura de los responsables:

“Vamos a convocar a la Comisión Local del Futbol, para evaluar las sanciones correspondientes. En este momento estamos en el proceso de identificación de los responsables, con material probatorio que será llevado a la Fiscalía. (...) Quien vino a destruir al estadio no deben volver a venir. (...) Cabe acotar que también se decomisaron más de 300 kilos de artefactos de pirotecnia”, expresó Villa.

A las palabras de Villa se le sumó las del alcalde Federico Gutiérrez, quien mediante su cuenta de ‘X’ manifestó: “No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia. Tendrán consecuencias. Aquí no hay excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio, a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. Durante años hemos sido referentes de fútbol en paz en el país y en toda Latinoamérica. Nos hemos sentido orgullosos de poder celebrar el fútbol como lo que es (o debería ser): una fiesta. Qué decepción. Estoy al frente de la situación”.