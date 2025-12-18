El profe Luis Fernando Montoya quedó en medio de la batalla campal del Atanasio Girardot y un hincha le tiró una valla a escasos metros

Uno de los videos más tristes en medio de la disputa entre hinchas del Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional fue el del profe Luis Fernando Montoya, quien suele ser invitado a los partidos importantes que se llevan a cabo en el Atanasio Girardot y la final de copa no podía ser la excepción, sin esperarse la batalla que se iba a llevar a cabo justo al final del compromiso por cuenta de los vándalos.

En una de las grabaciones tomadas desde la tribuna, se ve al exentrenador rodeado de su familia mientras que, a su alrededor, se libra una de las batallas campales más lamentables de los últimos años. A pesar de ser una figura bastante reconocida e importante, la logística del estadio no logró acercarse a él y terminó quedando bastante desprotegido junto a los suyos a un costado de la tribuna de occidental.

Incluso, un hincha de Nacional se acercó a él y lanzó una valla que, aunque no se sabe si iba con destino al exentrenador, terminó cayendo a escasos dos metros de su ubicación, aun cuando no había ningún hincha del rival cerca, cosa que generó mucha más indignación por lo que pareció ser un intento de agresión en contra del profe Montoya.

Video del profe Montoya a salvo luego de haber quedado en medio de la disputa entre barras

Justo después de que se viralizaran las imágenes de luis Fernando Montoya en el Atanasio Girardot, la periodista pilar Velásquez compartió un video en sus redes sociales donde se ve al profe a salvo, ya circulando por los pasillos internos del estadio y antes de coger rumbo hacia su casa, tras haber vivido momentos de terror en el escenario junto a su familia, pero que, por fortuna, no terminó en algo más grave parea ellos.

Este tipo de cosas han generado mucha más indignación en contra de todos los desadaptados que hicieron parte de estos desmanes y que opacaron la fiesta del fútbol, después de una nueva final de copa que termina en actos violentos, recordando como terminó la del 2024 en el estadio Pascual Guerrero y donde también Nacional se quedó sin poder levantar su título de forma habitual por cuenta de los hinchas rivales.

Lamentable video de una mujer herida en el Atanasio Girardot en medio de la batalla campal entre hinchas de Medellín y Nacional

La final de la Copa BetPlay entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional volvió a dejar un saldo bastante lamentable y que, tras el pitazo final, una invasión de cancha de los fanáticos locales desató la locura y un sinfín de agresiones que hacen recordar la final del año 2024, que terminó con hechos similares en el Pascual Guerrero con uno de estos equipos involucrados, siendo el verdolaga, ya que no han podido levantar el título en dos oportunidades consecutivas.

Una de las escenas más lamentables, es la de una mujer que, aunque muchos afirman que es una hincha del Deportivo Independiente Medellín, hay quienes aseguran que es perteneciente a la logística del estadio, se muestra herida y bastante afectada justo al lado de una carpa de la organización en medio de la batalla campal que se estaba desarrollando tras ella. Asimismo, algunas personas tratan de auxiliarla y de quedarse junto a ella a pesar de que algunos barristas seguían corriendo y lanzando objetos a su alrededor.

Aunque no se tiene mucha información sobre lo que sucedió después, esta muestra de lo que pasó en el Atanasio Girardot es un hecho lamentable que vuelve a marcar un día oscuro para el Fútbol Profesional Colombia por cuenta de los desadaptados que se esconden detrás de una camiseta o un escudo para cometer actos delictivos y hacer daño, no solo a personas, sino al país entero ante la viralización de este tipo de imágenes que dejan bastante mal paradas a las dos hinchadas de la capital antioqueña.