Ricardo Orrego estalló contra la Dimayor por la violencia en Medellín tras el partido entre el DIM y Nacional

La fiesta del futbol nuevamente fue opacada por la violencia tras la final de Copa entre el DIM y el Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, cotejo que quedó manchado por los desmanes tanto afuera como adentro del escenario. Tras esta situación son muchas las reacciones que se han dado, una de ellas la del periodista Ricardo Orrego, quien estalló contra la Dimayor.

Bengalas usadas como armas, cuchillos y machetes, se vieron en los videos de las agresiones entre los hinchas de las dos escuadras, que evolucionaron en otros reprochables actos como el daño de las graderías y el vandalismo a camiones de prensa como el de Win Sports; actos que dejaron un gran daño al patrimonio público de la ciudad y que, hasta el momento, deja a 59 personas heridas.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢>>> “Grabe y se la daño”: Criminal disfrazado de hincha del Medellín atacó a periodista de Telemedellín

Justamente esta situación fue uno de los temas centrales a tratar en el programa ‘Mañanas Blu’, dirigido por Néstor Morales; formato en el que Orrego realizó una contundente editorial en la que criticó la falta de contundencia en las medidas de seguridad de la Dimayor.

“Todo mal, lo más preocupante es que no hay un solo capturado; eso es lo más preocupante porque esto se nos volvió paisaje. De esto hemos hablado todo este año, lo que pasó en Cali, Ibagué, Barranquilla; y Dimayor solo saca el reporte lamentando lo sucedido, señalando que los violentos no deben volver a los estadios, esa película no la conocemos”, manifestó Orrego.

Alcaldía de Fico Gutiérrez salió a hablar tras desmanes en el Atanasio

El secretario de Seguridad de Medellón, Manuel Villa, fue uno de los primeros en salir a reprochar estos actos y fue tajante en afirmar que ya adelantan la observación de cámaras de seguridad para empezar a dar captura de los responsables:

“Vamos a convocar a la Comisión Local del Futbol, para evaluar las sanciones correspondientes. En este momento estamos en el proceso de identificación de los responsables, con material probatorio que será llevado a la Fiscalía. (...) Quien vino a destruir al estadio no deben volver a venir. (...) Cabe acotar que también se decomisaron más de 300 kilos de artefactos de pirotecnia”, expresó Villa.

A las palabras de Villa se le sumó las del alcalde Federico Gutiérrez, quien mediante su cuenta de ‘X’ manifestó: “No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia. Tendrán consecuencias. Aquí no hay excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio, a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. Durante años hemos sido referentes de fútbol en paz en el país y en toda Latinoamérica. Nos hemos sentido orgullosos de poder celebrar el fútbol como lo que es (o debería ser): una fiesta. Qué decepción. Estoy al frente de la situación”.