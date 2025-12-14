“Parece uno de los Beatles”: Yina Calderón se hizo radical cambio de look y le llovieron críticas en redes

Una vez más, Yina Calderón volvió a tomarse las redes sociales y a convertirse en tema de conversación. La influenciadora y exintegrante de La casa de los famosos despertó una ola de comentarios tras dejar ver su nueva imagen, luego de su participación en La mansión de Luinny, el reality que coronó como ganadora a Karina García.

El pasado 10 de diciembre, la empresaria de fajas sorprendió al mostrar un nuevo corte de cabello, más corto y con un aire ochentero. Aunque para ella el cambio fue un acierto, la reacción en su círculo cercano no fue la esperada. Sus hermanas no ocultaron su inconformidad y aseguraron que lucía mejor con el estilo que le había realizado Melissa Gate. “A mí me gustaba más como antes”, comentó Leonela. A lo que Yina respondió sin dudar: “Este corte quedó una chimba, es como de la época de Los Beatles. Ustedes no entienden la energía”.

Las redes sociales tampoco se quedaron atrás y los comentarios no tardaron en aparecer, muchos de ellos cargados de ironía y crítica. Frases como “estaba mejor cuando estaba peor”, “la única persona que paga para que la empeoren” o “aunque la mona se vista de seda…” se tomaron las publicaciones relacionadas con su nuevo look.

Tras la avalancha de reacciones, Calderón decidió pronunciarse y, por primera vez, reconoció que el resultado no fue el que esperaba. A través de un video explicó que no obtuvo el corte que había pedido y aceptó que la “trasquilaron”. Incluso, en tono de humor, comparó su apariencia con la del “hijo de Chucky”, mientras su hermana Leonela la ayudaba a intentar arreglar el peinado.

De hecho, durante su estadía en La casa de los famosos, Melissa Gate fue la encargada de cortarle el cabello y aseguró en su momento que la influencer necesitaba una asesoría de imagen profesional.