Lina Tejeiro atraviesa importante pérdida familiar: “me duele muchísimo el alma”

Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas en la actuación y la farándula colombiana. Desde muy joven, ganó notoriedad por su papel de Samantha en la icónica novela“Padre e hijos”, que se emitió de 2004 a 2009. Posteriormente, su carrera dentro del entretenimiento empezaría a despegar poco a poco, participando en diferentes producciones, y este 2025 llegaría por primera vez al teatro.

No obstante, la actriz esta vez no se mostró de forma alegre como lo suele hacer, sino que contó la reciente perdida de una de sus mascotas, se trata de Romeo, uno de sus perritos que enfermó hace cuatro meses. En primer lugar, paso por una pancreatitis, por lo que estuvo un mes hospitalizado, con sonda nasogástrica y alimento cada seis horas, en ese momento Tejeiro llegó al teatro, por lo que pensó en abandonar la obra para poder estar presente.

Hace tan solo unos días fue la última función de la obra y Romeo volvió a ser hospitalizado, en un estado más grave y Lina se encontraba en el teatro: “Le pedí a Dios que me ayudara, que me esperaras y que me diera las fuerzas para hacer la función. Te dediqué mi última función. La hice con todas las fuerzas de mi alma, y mis compañeros también lo dieron todo. Y así fue, mi Romeo. Hice mi última función. Llegué a la clínica. Te hablé, te agradecí, te besé… y a los minutos te me fuiste ", expresó.

Posteriormente, compartió un video para agradecer por los mensajes que ha recibido, indicando que se siente acompañada: “Me duele muchísimo el alma, se fue un pedacito de mí, Romeo era un loquito con carácter, curioso (...) ayer viví lo del show, debo continuar, con el corazón hecho pedazos y un nudo en la garganta, hice la última función de mi primera obra teatral”.

¿Lina Tejeiro apareció en video musical de Karol G?

Se trata del video de ‘Amor de Dos’ la colaboración de Karol G con Nicky Jam lanzada en el 2013, con la que la artista ganó más reconocimiento en el ámbito musical, para aquel momento Nicky Jam había vuelto a resurgir su carrera tras una vida de excesos en Puerto Rico. La canción hoy en día cuenta con alrededor de 133 millones de reproducciones YouTube y es bastante recordada por lo más fans de ‘La Bichota’. El video es protagonizado por ambos artistas que lucían bastante jóvenes, para ese año Karol G tenía 22 mientras que el puertorriqueño 32 años.

El video fue grabado en Medellín y en algunas escenas aparece Lina Tejeiro al lado Verónica Giraldo, hermano de Karol. La actriz se ve bastante joven, luciendo su largo cabello negro lacio y un vestido verde, para dicho año Lina también tenía la misma edad de Karol G. El recuerdo fue posteado por Verónica y Lina lo reposteo en su cuenta personal.