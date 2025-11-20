Lina Tejeiro le cumplió a sus seguidores y se animó a hacer el famoso audio de Betsy Liliana hacia Dayana Jaimes

Hacia el mes de abril comenzó a rondar el rumor de que Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, estaría involucrada amorosamente con Evelio Escorcia, ahora exesposo de Lily Díaz, hija del famoso cantante Diomedes Díaz y, por lo tanto, hermana menor y de las más consentidas del cantante fallecido. El rumor se dio a partir de una fotografía que se difundió en redes donde se ve a“La Mona linda” besándose con Evelio.

Esto se confirmó con unos audios publicados por la hija del Cacique, en los que Jaimes la insulta y termina confirmando la infidelidad. A la conversación se sumó “La gran Bety Liliana”, quien también fue esposa de Diomedes, con otros audios en respuesta defendiendo a su hija, que se hicieron completamente virales por su graciosa forma de insultar.

En estos audios, Betsy pone varias referencias para insultar a Jaimes incluso menciona con orgullo a su abogada de confianza, Wendy Herrera, a quien, supuestamente, Jaimes le tiene bastante miedo. A la par le dice que ella fue amante de Martín Elías y que se lo había quitado a Caya Varón, primera esposa del artista, una de las partes más graciosas es cuando hace una comparación con “la perra” de Copetran, reconocida marca de transporte.

Posteriormente, miles de personas hicieron videos replicando el audio, pero una de las personas más esperadas para qué lo realizará, era Lina Tejeiro, la actriz que se ha caracterizado por hacer ese tipo de contenido en sus redes sociales. Muchos la mencionaban, pero solo hasta que la polémica fue olvidada, la famosa actriz compartió un video recreándolo en sus redes, en los comentarios por supuesto no dejaron de halagar a la actriz.

“Ahora sí podemos descansar, gracias”, “Díganme que todos estábamos esperando este video”, “Cómo hará Lina para aprender todo sin equivocarse”, “Lina hizo el audio y Caya lo compartió, puedo dormir en paz”, “Una tesa para aprenderlo al pie de la letra”