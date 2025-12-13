¿Mejor que Medellín? Estos serían los artistas sorpresa que acompañarían a J Balvin en su concierto en Bogotá

Bogotá se prepara para recibir uno de los conciertos más esperados del año con el regreso de J Balvin a la capital del país. El artista paisa, considerado uno de los principales exponentes del reguetón colombiano a nivel global, se presentará este 13 de diciembre en el estadio El Campín, donde promete un espectáculo de nivel internacional, cargado de sorpresas y una producción de gran formato.

El concierto buscará replicar el impacto de su reciente presentación en Medellín, realizada a finales de noviembre en el estadio Atanasio Girardot, y, según versiones cercanas al evento, incluso ampliar la experiencia. El formato sería similar al de la capital antioqueña, con una duración aproximada de seis horas, en las que J Balvin compartirá escenario con varios artistas invitados, quienes también tendrían espacio para presentaciones individuales.

Uno de los aspectos que más expectativa ha generado entre los seguidores es la posible presencia de artistas internacionales. Aunque la organización no ha confirmado nombres oficialmente, en redes sociales han circulado rumores que mencionan a figuras como Ed Sheeran y Justin Bieber como eventuales sorpresas. Ambos nombres ya habían sido especulados para el show de Medellín, aunque finalmente no se concretaron, lo que mantiene viva la ilusión de los fanáticos.

A esta ola de rumores se sumaron declaraciones del presentador Roberto Cardona, de Impresentables de Los 40 Colombia, quien aseguró haber compartido con J Balvin tras su llegada a Bogotá. Según contó, el cantante es muy reservado con la selección de sus invitados y prefiere contactarlos personalmente. Aunque no reveló nombres, sí adelantó que habría al menos un artista colombiano cuya participación sorprenderá al público.

En cuanto al contenido musical, en los últimos días se ha filtrado un posible setlist que incluiría cerca de 31 canciones, con un recorrido por los mayores éxitos de la carrera de J Balvin. Temas como Ginza, Ay Vamos, Mi Gente, Safari, La Canción, Rojo, Morado y Reggaeton, entre otros, harían parte de un repertorio pensado para repasar las distintas etapas de su trayectoria artística.

El espectáculo contará además con un despliegue visual de gran formato y momentos colaborativos que buscan consolidar este concierto como uno de los eventos más ambiciosos del género urbano en Colombia. Con una puesta en escena de alto nivel y una lista de invitados aún bajo reserva, la presentación de J Balvin en Bogotá promete convertirse en una noche histórica para sus seguidores.