J Balvin en Bogotá: estos serán los cierres viales y las rutas alternas que podrá tomar

El artista colombiano J Balvin regresa a la capital del país con su gira Made In Colombia, presentando un concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín este sábado 13 de diciembre.

El evento esta generando alta expectativa, después del gran el impacto de su presentación en Medellín, donde el artista ofreció cerca de siete horas de show con la participación de más de 15 artistas invitados, consolidándose como uno de los eventos musicales más relevantes de 2025.

(Lea también: Danny Ocean lanza emotiva interpretación de ‘Alma llanera’ y ‘Venezuela’ tras presentarla en la ceremonia del Premio Nobel)

Ante la magnitud del evento en Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha implementado un operativo logístico que incluye acompañamiento de la Policía Metropolitana y una hoja de ruta detallada de cierres viales y desvíos autorizados, con el objetivo de mitigar el impacto en la circulación de la ciudad.

Estos serán los cierres viales y horarios

Según la SDM, las restricciones de movilidad en el perímetro del estadio se establecieron en diferentes fases.

Un cierre Prolongado desde las 10:00 p. m. del 11 de diciembre hasta las 11:59 p. m. del 14 de diciembre de 2025, se mantendrá el cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS (carrera 30) y el acceso al Parqueadero Norte. En este tramo, el acceso vehicular estará controlado entre dicho parqueadero y la diagonal 61C.

A partir de las 10:00 a. m. del 12 de diciembre hasta las 10:00 a. m. del 14 de diciembre de 2025, se implementan cierres en los siguientes sectores, según la SDM:

Carril total de la calzada norte de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la avenida NQS.

entre la carrera 28 y la avenida NQS. Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la calle 57, con carril de acceso y salida controlado para residentes.

entre la carrera 28 y la calle 57, con carril de acceso y salida controlado para residentes. Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la avenida NQS.

entre la carrera 28 y la avenida NQS. Cierre total de la carrera 28 entre la calle 53B Bis y la calle 53B.

entre la calle 53B Bis y la calle 53B. Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS entre la calle 53B y la calle 57A.

La Secretaría de Movilidad ha dispuesto desvíos autorizados para los usuarios que circulan en sentido sur–norte por la avenida NQS y requieren acceder a la calle 53B Bis, la calle 57A o la calle 53B, así como para aquellos que circulan en sentido norte–sur o oriente–occidente por vías aledañas.

Rutas de TransMilenio recomendadas

Para el ingreso al concierto, TransMilenio ha dispuesto varias rutas que llegan a las estaciones cercanas al Estadio El Campín, facilitando el acceso a los asistentes:

Estación Campín - Universidad Antonio Nariño: Ubicada sobre la Avenida NQS.

Ubicada sobre la Avenida NQS. Estación Movistar Arena: Ubicada sobre la Avenida NQS, al norte del estadio.

Se recomienda a los asistentes consultar la información oficial de TransMilenio y la SDM, así como programar su viaje con anticipación.

Rutas de TransMilenio para el concierto de JBalvin este 13 de dicembre

Horarios del evento y su repertorio musical

Las puertas del Estadio El Campín se abrirán a las 3:00 p. m., y se espera que el artista J Balvin suba al escenario alrededor de las 8:00 p. m.

El repertorio musical podría incluir temas de sus álbumes y sencillos recientes, con la expectativa de que interprete canciones como Blanco, ¿Qué más pues?, La canción, Mi gente, Rojo, y In da Getto, según el posible setlist que ha circulado por redes sociales.

Invitados y expectativas

Debido a la cantidad y el reconocimiento de los artistas que acompañaron a J Balvin en su concierto en Medellín, incluyendo a Daddy Yankee, Ryan Castro, Yandel, Feid y Maluma, la expectativa en Bogotá es alta respecto a la presencia de invitados sorpresa. Nombres como 50 Cent, Nicky Jam, Maluma, Feid, Justin Quiles y Lenny Tavárez han sido mencionados como posibles colaboradores en el escenario capitalino.