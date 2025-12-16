Laura Gallego, exseñorita Antioquia se lanza a la política tras escándalo en el reinado nacional

(Imagen de Laura @lauragallegosoliss - imagen de Petro tomada de Presidencia Encuentro Social de la Migración de América Latina y el Caribe, preparatorio de la Cumbre CELAC-UE - Ovidio González)

Laura Gallego Solís, fue nombrada Señorita Antioquia 2025 para el Concurso Nacional de Belleza, pero después presentó su renuncia al certamen tras la controversia generada por unos videos que ella había difundido en redes sociales.

En dichas grabaciones, la abogada de 27 años preguntaba a precandidatos presidenciales si darían “bala” a políticos de izquierda, mencionando específicamente al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Estos comentarios fueron calificados por diversos sectores como incitación a la violencia y apología al delito, generando el rechazo del propio presidente Petro y una denuncia penal por parte de Quintero. Gallego defendió su derecho a la opinión política y afirmó en su carta de renuncia que se negaba a que una corona se convirtiera en una “mordaza”, eligiendo sus convicciones por encima de cualquier título de belleza.

Tras la relevancia que logró obtener, Gallego continua usando sus redes sociales para expresar sus ideologías políticas,expresando su rechazo hacia el actual presidente y su apoyo por Álvaro Uribe. El video que la puso en la mira Laura aparece al lado del precandidato a la presidencia,Abelardo de la Espriella, en él Laura le pregunta de manera provocadora:“¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”,a lo que De la Espriella responde:“No, esos manes no valen ni una bala”.

“Miss Bala” se lanza a la Cámara de Representantes, tras su escándalo

“Hoy en día le llaman RADICAL a alguien con valores tradicionales y sentido común! Soy LA RADICAL y desde Antioquia vamos a enderezar a Colombia”, fueron las palabras acompañaron el video en el dice que no es reina ni influencer, sino abogada. El discurso de la paisa parte desde la postura radical que le fue inculcada en su familia antioqueña.

La ahora aspirante política también lanzó fuertes críticas contra la clase dirigente, asegurando que para sacar a los delincuentes de las calles primero hay que “sacarlos del gobierno”, y defendió al sector empresarial, señalando que quienes lo critican no deberían pedir empleo:

“Soy la radical, una mujer católica con mucho carácter (...) soy de esa Antoquia radical que todavía cree que al papá y a la mamá se le respeta”, expreso la exseñorita para llegar a la Cámara de Representantes.