La Barbie Colombiana reveló que su mayor inseguridad era su color de piel, el cual logró aclarar con varios tonos

Tatiana Murillo, más conocida en redes sociales como La Barbie Colombiana, lleva ya un buen tiempo trabajando en el mundo digital, donde suele subir contenido de su vida a diaria. La influencer cuenta con más de 900 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en la misma que ha mostrado un gran cambio físico y los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

La influencer se encuentra en el octavo grupo de aspirantes para ingresar a ‘La Casa de los Famosos 3′ y su nombre ha sido uno de los que más llama la atención, debido a que, para llegar a tener apariencia similar a la reconocida muñeca de Mattel, Barbie, se ha sometido a más de 35 cirugías plásticas. Murillo aseguró que llegará a este programa totalmente soltera y que solo se dejará conquistar por quien le dé “cositas de oro”.

Con el anuncio de su posible entrada a la casa, ha estado rondado un clip de una entrevista de La Barbie Colombiana, donde se refiere al complejo que tenía con su tono de piel: “Mi piel era lo que más me costaba aceptar toda la vida, no te estoy mintiendo más que la nariz, es más yo me hubiese hecho mi piel y hubiese quedado feliz. Me logre aclarar aproximadamente cuatro tonos porque yo era muy morenita, super morenita, entonces ha sido lo más abrasivo de todos mi procedimientos.”

Otra de las cirugías que describió como la más dolorosa, fue el rejuvenecimiento vaginal con reconstrucción, esto con el fin de embellecer su zona intima tras el parte natural de su hija Sofía: “Es la cirugía mas dolorosa que yo me he hecho en mis 35 cirugías, es la más dolorosa, pero yo no sabía que era tan apetecida por las mujeres. Estoy nueva y de paquete”.

Por otro lado, Tatiana Murillo sufrió un supuesto atentado en la ciudad de Medellín, donde reside, por lo que tomo la decisión de salir del país con su hija por cuestiones de seguridad. Esto no sería definitivo, pues si La Barbie Colombiana entra al reality de RCN tendrá que retornar, mientras tanto lo que ha indicado de la situación es:

“Niñas. No me fui por miedo, sino por precaución. Gracias por estar pendientes. Que sean las autoridades quienes esclarezcan los hechos.Por mi seguridad les pido que no hagan suposiciones de quien fue, que sea Dios y la justicia quien se encargue”, asegurando que lo sucedido no le va a dañar la navidad a su “niña grande”.