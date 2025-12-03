La Barbie Colombiana partió del país tras sufrir atentando en Medellín; Marcela Reyes en la mira de sus seguidores

Las creadoras de contenido están en búsqueda de varias quinceañeras para celebrar su cumpleaños por todo lo alto. / Foto: Instagram - Tomadas el 9 de octubre de 2024.

Tatiana Murillo, más conocida en redes sociales como La Barbie Colombiana, lleva ya un buen tiempo trabajando en el mundo digital, donde suele subir contenido de su vida a diaria. La influencer cuenta con más de 900 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en la misma que informó que hace unos días sufrió de un presunto atentado.

Puede leer: Marcela Reyes se pronunció ante la captura del presunto homocida de B- King

La reconocida Barbie Colombiana compartió una fotografía en la que se podía observar una de las ventanas de su vehículo completamente destruida, esto debido al impacto de una bala, al respecto señaló: “El día de ayer sufrí un atentado mientras iba para mi casa. No fue un intento de robo porque no se llevaron nada. Sobra decir que no tengo enemigos”.

Al respecto, la influencer interpuso la respectiva denuncia, pues para ella resulta completamente extraño este tipo de ataques: “Todo lo pongo en manos de Dios y las autoridades”. Por la misma vía, comentó que había tomado la decisión de partir del país acompañada de su hija, Sofía, esto con el fin de proteger su seguridad, mientras logran esclarecer lo sucedido.

La Barbie Colombiana también le pidió a sus seguidores abstenerse de hacer acusaciones sin pruebas con el fin de evitar inconvenientes mayores en el futuro, esto debido a que las miradas se han puesto en Marcela Reyes, con quien eran amigas cercanas.

“Niñas. No me fui por miedo, sino por precaución. Gracias por estar pendientes. Que sean las autoridades quienes esclarezcan los hechos. Por mi seguridad les pido que no hagan suposiciones de quien fue, que sea Dios y la justicia quien se encargue”, asegurando que lo sucedido no le va a dañar la navidad a su “niña grande”.

Los comentarios que hay alrededor de la influencer, la vinculan con Marcela Reyes, indicando que es peligrosa debido a quien es su pareja y lo acontecido con sus exparejas, B King y Dj Exotic.

¿Marcela Reyes tuvo que ver con el fallecimiento de B-King?

Alexandra Vidente en una entrevista descartó completamente cualquier responsabilidad de la DJ en el caso, afirmando: “Yo de verdad no la veo culpable. Nada que ver. Eso lo van a comprobar las autoridades. No fue ella”.

Le puede interesar: A Valentina Taguado le sacaron los trapitos al sol en redes sociales: más de uno se está quejando

La declaración más delicada de la vidente fue cuando dijo que Reyes debe cuidarse mucho y que al parecer todo esto no es un tema de años: "Va a ser pronto, muy pronto. La veo en riesgo inminente, la veo baleada. Que lo sepa: si no toma medidas, la van a asesinar”, advirtió la famosa, que ocasiones anteriores ha acertado con sus declaraciones.