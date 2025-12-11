Juan Baptista “El Gato” habló de la parálisis facial que atravesó a temprana edad

Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista, originario de Venezuela, ha dejado una marca en la televisión colombiana, por su participación en exitosas producciones como La marca del deseo, ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘La mujer en el espejo’ y ‘La venganza de Analía’, Baptista es recordado especialmente por su papel en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, donde interpretó al carismático Óscar Reyes.

El actor pasó por el podcast ‘Los hombres sí lloran’ del actor Juan Pablo Raba, el cual está especializado en hombres, allí Raba ha creado un espacio íntimo y transformador. Algunos temas que exploran las entrevistas son sobre romper silencios, temáticas profundas como la depresión, la crisis de la mediana edad, la andropausia y los traumas no resueltos.

Baptista recordó el difícil momento en el que atravesó una parálisis fácil, con tan solo 19 años y durante su primera producción ‘A Todo Corazón’ en Caracas, esto lo atribuyo a la alta temperatura, pues él optó por entrar a un cuarto con aire, pero al otro día uno de sus ojos se apagó, al igual que su boca.

“Me tocó volver hablar porque ya tenía 19 años, entonces me tocó volver a hablar y comer y se me caía de la boca, una parálisis facial”, indicó, para luego referirse a los comentarios y prejuicios que empezó a recibir de parte de la gente. “Nadie sabe que cada quien lleva un proceso en su vida y sea respeto legítimo a existir, sin cuestionar y sin señalar (...) yo salía a la calle y la gente decía”no se te entiende, a ese man por qué se le apagó el ojo, ya está drogado”, no te imaginas hermano lo que pasó y como me costó llegar ahí“, contó profundamente conmovido.

El actor resaltaba que ante todo lleva 26 años en la industria y a pesar de los obstáculos, “le echo huevos”, para continuar, por su parte, Raba escuchaba con atención, hasta el punto que tenía los ojos llorosos, al conmoverse por el relato.

¿Quién es la esposa de Juan Pablo Raba?

La esposa de Juan Pablo Raba es la reconocida periodista, presentadora y comunicadora colombiana Mónica Fonseca. Corría el año 2008 con las grabaciones de la icónica novela ‘El Cartel de los Sapos’, lugar donde Juan Pablo y Mónica se conocieron. En ese momento no pasó gran cosa, pero para el 2011 llevaron su amor hasta alta en Miami y de allí nacieron sus dos hijos: Joaquín y Josephine.

Siempre que pueden,la familia Raba Fonseca comparte en sus redes sociales espacios de su vida, demostrando el fuerte vínculo que los une.