Falleció el salsero Papo Rosario, exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico

Este 12 de diciembre, el mundo de la salsa de viste una vez más de luto con la partida de Luis Antonio “Papo”Rosario, destacado cantante puertorriqueño, reconocido principalmente por su larga trayectoria como miembro de El Gran Combo de Puerto Rico. Así lo anunció su familia por medio de las cuentas personales del artista recordado por temas como “Carbonerito”:
“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio “Papo” Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón. Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia. Con profundo agradecimiento, su esposa Enie, hijos y familiares", expresaron junto a una fotografía.
El artista puertorriqueño nacido el 4 de abril de 1947, se unió a “La Universidad de la Salsa” en 1980, integrándose al trío de vocalistas junto a Charlie Aponte y Jerry Rivas. Durante sus 38 años en la orquesta, Papo Rosario se convirtió en una figura internacional por su carisma en escena y su voz distintiva, popularizando temas como“Carbonerito”y contribuyendo a que los coros en vivo sonaran tan bien como en las grabaciones.
Se retiró de los escenarios en 2019 debido a serios problemas de salud relacionados con su espalda. Mientras que la causal de su partida no ha sido comentada por la familia, pues pidieron espacio para lograr afrontar este difícil momentos, que se tan solo días después de la muerte de Rafael Ithier.
¿Cuándo falleció Rafael Itahier?
Rafael Ithier, falleció a sus 99 años por complicaciones de salud, confirman varios artistas en sus redes sociales. Medios de comunicación informaron que Ithier "estaba hospitalizado con neumonía y no lo superó“. Medios de comunicación informaron que Ithier ”estaba hospitalizado con neumonía y no lo superó“. P
or su parte, el medioMetro Puerto Ricotambién confirmó el fallecimiento, señalando que ocurrió de manera natural en su hogar. Una fuente familiar consultada por ese diario local indicó que el músico había sido dado de alta semanas antes, tras recuperarse de una pulmonía