Falleció Rafael Ithier, fundador y director del Gran Combo de Puerto Rico

El legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este sábado a sus 99 años por complicaciones de salud, confirman varios artistas en sus redes sociales. Medios de comunicación informaron que Ithier "estaba hospitalizado con neumonía y no lo superó“. Por su parte, el medio Metro Puerto Rico también confirmó el fallecimiento, señalando que ocurrió de manera natural en su hogar. Una fuente familiar consultada por ese diario local indicó que el músico había sido dado de alta semanas antes, tras recuperarse de una pulmonía.

“Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género ‘Don Rafael Ithier’ no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de salsa más importante del mundo ‘El Gran Combo de PR’”, expresó el salsero Víctor Manuelle en su página de Facebook.

Luto en la música latina: fallece Rafael Ithier a los 99 años

Agregó que Ithier fue también “el empresario más visionario, negociante y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa”.

“Te marchas, pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa. Gracias por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima. Serán historias que nunca olvidaré”, resaltó. De acuerdo con una fuente cercana a EFE, Ithier “estaba hospitalizado con neumonía y no lo superó”.

Uno de los últimos trabajos en los que participó Ithier y su orquesta fue en el especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, ‘Estampas de mi tierra’, donde interpretan ‘Alegría y paz’.

Dicho proyecto se transmitirá este domingo por los principales canales de televisión de Puerto Rico, el portal del Banco Popular y YouTube.

Por su parte, la merenguera puertorriqueña Olga Tañón agradeció, de igual manera en su cuenta de Facebook, a Ithier “por darnos tanto, por enseñarnos tanto, por su profesionalismo, cariño y respeto”.

El Gran Combo

“Su contribución en la música tiene un antes y un después. Doy gracias a por que tuve el honor de conocerte y compartir hermosos momentos. Te fuiste arropado por la música, por esa que llegó a el mundo entero” (sic), destacó.

“Te llevaré siempre dentro de mi corazón con el mayor cariño y agradecimiento. Descansa en paz amado y respetado Rafael Ithier”, apuntó.

A su vez, la también legendaria orquesta de salsa La Sonora Ponceña, dirigida por el pianista Papo Lucca, lamentó la muerte de Ithier, a través de las redes sociales.

“Hoy el cielo recibe a un gigante de la música, y en la tierra queda un legado eterno. Nos unimos al profundo dolor de la familia de Rafael Ithier, y extendemos nuestras más sinceras condolencias a cada uno de los integrantes de El Gran Combo de Puerto Rico”, indicó.

“Su vida fue sinónimo de disciplina, visión, respeto y amor por la música. Su legado no solo marcó generaciones, sino que elevó la salsa puertorriqueña al mundo entero con orgullo y dignidad”, agregó.

Del mismo modo, la orquesta colombiana de salsa Guayacán, se unió a las condolencias de otros músicos por la partida de Ithier.

“Hoy la música latina se despide de uno de sus gigantes. Don Rafael Ithier, fundador y alma de El Gran Combo de Puerto Rico, nos deja un legado que trascenderá generaciones. Su historia queda escrita en cada coro, cada timbal y cada paso de salsa. Gracias por tanto. Descansa en paz”, apuntó.