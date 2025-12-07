Carlos Vives lamentó el triste fallecimiento del maestro musical que lo llamaba “El Gallito”

Archivo - El cantante Carlos Vives durante una entrevista con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, en el Hotel Wellington, a 1 de marzo de 2023, en Madrid (España). El nuevo álbum del cantante colombiano está dedicado al compositor de Vallenatos

Hablar de la música tradicional colombiana es hacer un apartado en la extensa carrera del samario Carlos Vives, artista que recientemente dejó conmovidos a sus seguidores con el sentido pésame que dejó tras el fallecimiento de uno de los máximos referentes de la música latinoamericana, al que muchos como él consideran un maestro.

En la tarde del sábado 6 de septiembre se conoció el deceso del legendario Rafael Ither, quien fuese uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico; artista de la isla del encanto que partió de este mundo terrenal con 99 años, tras presentar una recaída en su salud que lo llevó a estar hospitalizado por una neumonía.

Rafael Ithier Fotos de Rafael Ithier a lo largo del tiempo, frente al Gran Combo de Puerto Rico. (Dennis Jones/Dennis A. Jones)

Tras esta dura perdida musical, fueron muchos los colegas de Ithier que decidieron enviar su sentido pésame mediante las redes sociales, dentro de ellos los integrantes de la orquesta caleña Guayacán, mismos que expresaron: Hoy la música latina se despide de uno de sus gigantes. Don Rafael Ithier, fundador y alma de El Gran Combo de Puerto Rico, nos deja un legado que trascenderá generaciones. Su historia queda escrita en cada coro, cada timbal y cada paso de salsa. Gracias por tanto. Descansa en paz”.

A estas palabras se les sumó Vives, quien emitió sus palabras por medio de una de sus historias de Instagram, plataforma en la que acumula 8,3 millones de seguidores en la que expresó: “Se nos fue uno de los más grandes de todos los tiempos, disfruté de todas sus canciones y de su universidad de la salsa, y yo para él era simplemente ”el Gallito”. Gracias Rafael, gracias Puerto Rico. Larga vida a su legado.