El Gran Combo de Puerto Rico llega al Movistar Arena con todos sus grandes éxitos: conozca precios de la boletería

Por primera vez en su trayectoria, la histórica orquesta El Gran Combo de Puerto Rico se presentará en el Movistar Arena de Bogotá con un concierto especial que conmemora sus 64 años de carrera. La fecha anunciada es el 22 de mayo de 2026.

La agrupación ofrecerá un recorrido musical por más de seis décadas de éxitos que han marcado a distintas generaciones. El público colombiano podrá disfrutar y corear clásicos como “Un verano en Nueva York”, “Ojos Chinos”, “Me liberé” y “Brujería”, que por primera vez sonarán en este escenario capitalino convertido en referente para grandes artistas.

Uno de los instantes más significativos será ver en escena a su fundador y director, Don Rafael Ithier, quien a sus 98 años continúa liderando la orquesta con la misma energía y excelencia que desde 1962 definieron el sello inconfundible de la llamada Universidad de la Salsa.

Las entradas ya están disponibles en preventa exclusiva para clientes Movistar a través de www.tuboleta.com. La venta general comenzará el jueves 13 de noviembre a las 9:00 a. m.

El Gran Combo ha mantenido su identidad musical a pesar de las tendencias cambiantes de la industria. Su propuesta conserva la esencia de los ritmos caribeños y las canciones que han marcado varias generaciones.

¿Cuándo inició El Gran Combo de Puerto Rico?

Formada en 1962, la agrupación se consolidó como referente fundamental de la música popular del Caribe. Con la dirección de Rafael Ithier, alcanzó una presencia masiva en radio y televisión, y fue determinante en el desarrollo de la salsa como fenómeno cultural. A lo largo de seis décadas, ha superado cambios, despedidas y transformaciones del mercado, manteniéndose vigente y produciendo trabajos emblemáticos como Arroz con habichuelas. Hoy continúa siendo símbolo de tradición, herencia afroantillana y sabor.