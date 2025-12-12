Christopher Carpentier, de ‘MasterChef Celebrity’, habló de los miedos sobre su pareja de 28 años de edad

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento del Canal RCN, que con el paso de los años ha logrado alcanzar una amplia acogida debido a la mezcla de la cocina con las celebridades, demostrando así sus conocimientos culinarios y sacando a flote sus verdaderas personalidades, donde la decisión final y por ende, el premio de los 200 millones de pesos, estará en manos del equipo de jurados conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Además de la presencia de Rausch como jurado de ‘MasterChef Celebrity’, el colombiano a ha buscado darse a conocer en otras facetas. Pues, recientemente inició un nuevo proyecto junto a Fernando Solórzano, más conocido como ‘Los andropáusicos’, contando así con diferentes invitados, así como también exponiendo varias situaciones de sus vidas.

El más reciente invitado fue el exjurado de ’MasterChef Celebrity’, Christopher Carpentier, quien actualmente se encuentra enfocado en su propio restaurante y aunque suele ser bastante privado cuando de su vida privada se trata lo cierto es que durante este espacio, aprovechó para dar a conocer su perspectiva sobre las relaciones:

“Los que hemos o estamos con chicas más jovenes. En mi caso particular me gusta mucho esta chica, me proyecto con ella, pero digo que va a pasar tiene 28 años. Cuando le toque empujarme la silla, que me cambie los pañales, no tengo idea. O sea a mí me cuesta mucho entregarme, yo soy practico y mis afectos son muy reservados (…) Hoy en día cuando me tengo que abrir y estoy en un período de edad que no sé qué pasó para delante, es muy difícil ahora en los 50 versus los 30.

A los 30 uno echaba para delante y ya, pero hoy en día uno si piensa, ¿qué va a pasar con esta chica en 20 o 30 años más?”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Christopher Carpentier, de ‘MasterChef Celebrity‘.

Ante las palabras de Carpentier tanto Rausch como Solórzano estuvieron de acuerdo asegurando que también cuentan con parejas mucho menores e incluso que pretenden ser saludables y cuidarse cuando de salud de trata.

¿Quién es la novia de Jorge Rausch, de ’MasterChef Celebrity’?

Luego de varios meses de su ruptura con Nathalie Monsalve, con quien llevaba una relación de más de siete años, Rausch volvió a encontrar el amor en Alejandra Rosales, una DJ colombiana con quien desde hace varios meses sostiene un noviazgo, aunque han sido pocas sus apariciones.

Ahora, en medio de una entrevista para ‘Lo sé todo’, Alejandra Rosales reveló detalles de su relación con el jurado de ‘MasterChef Celebrity’: “En redes, un poco más por redes, yo estaba viviendo en Alemania y él me comenzó a seguir, me invitó a un café y así fue (…) Muy respetuoso, él es muy respetuoso, él no te va a tocar un pelo si tú no quieres, desde el momento cero eso fue lo que me llamó la atención de Jorge (…) me enseña muchas cosas porque además estoy estudiando gastronomía ahora, yo le pido que me dé duro, me dé palo.