¿Revancha tras el ‘Desafío’? Este es el codiciado premio que Katiuska aspira ganarse

El ‘Desafío’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en el país, pues durante 20 años ha hecho parte de Caracol Televisión reuniendo a desafiantes de todas las regiones y quienes se han preparado durante años para demostrar su talento en los boxes y su inteligencia en cada uno de los grupos. Sin embargo, una de las noticias más polémicas tuvo que ver con la expulsión de Katisuka, quien para muchos era considerada como la ganadora del ‘reality’.

Hace pocos días inició una nueva etapa del ‘Desafío’, donde Andrea Serna fue la encargada de referirse a la expulsión, luego de que el equipo de Caracol confirmara que un ser querido filtró información confidencial, siendo Katiuska, quien terminó pagando las consecuencias de este hecho.

Con el fin de superar este duro momento y dejar claro que durante 10 años trabajó por este sueño, la exparticipante del ‘Desafío’ viajó a España, desconectándose un poco de la situación y compartiendo así con su familia.

En medio de la compleja decisión tomada por Caracol, el apoyo por parte de los seguidores de Katiuska ha sido mucho mayor, tal y como lo ha mostrado a través de sus redes sociales e incluso recientemente se conoció que a pesar de quedarse con las manos vacías en el ‘Desafío’, Katiuska podría ganarse otro premio tratándose de los Instafest, pues se encuentra nominada como mejor creadora de contenido fitness del año.

Aunque hasta el momento no se conocen los ganadores, la exparticipante del ‘Desafío’ ya ha mostrado su emoción por ser parte de estos premios y por supuesto, dándoles a conocer la información a sus seguidores.

¿Katiuska, del ‘Desafío’ se radicó en Europa?

En medio de una entrevista para Caracol Televisión, Katiuska aseguró que el motivo de este viaje tuvo que ver con el poder visitar a algunos familiares, pero también con el fin de sentirse mejor y despejar su mente tras este complejo momento, pues dentro de pocas semanas regresará a Colombia con el fin de cumplir con varios compromisos:

“Quise venir a visitar a mis hermanos que desde que me fui al ‘Desafío’ no los había visto (…) Sí, claro, es una salida momentánea, simplemente para despejar un poco la mente de todo este tema y pues también para pasar esta situación acompañada en familia”. Seguidamente, la exparticipante del ‘Desafío’ sostuvo que luego de lo ocurrido no ha querido tener mucho contacto con sus amigos y por ende, compañeros del ‘Desafío’, pues sigue asimilando lo ocurrido recibiendo ayuda psicológica.