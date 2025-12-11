Anthony Zambrano, del ‘Desafío’, tildó de “bruto” a Lucho tras su sorpresiva eliminación

El ‘Desafío’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en Colombia, pues durante más de 20 años ha hecho parte de las noches de Caracol Televisión, contando con todo un grupo de desafiantes quienes llegan a mostrar sus habilidades físicas y mentales, con el fin de avanzar dentro de la competencia, así poder llegar a la gran final del ‘reality’ y llevarse el premio de los 1.200 millones de pesos.

La competencia ha avanzado en gran medida, donde son pocos los participantes que quedan a este punto del ‘reality’, siendo cada vez más complejas cada una de las pruebas y por ende, las eliminaciones. Una de las más recientes tuvo que ver con Lucho y Yudisa, quienes fueron los últimos en completar la prueba, lo que trajo consigo su salida del programa.

Ante la sorpresa por su salida del ‘Desafío’, las diferentes reacciones por parte de sus compañeros no se hicieron esperar, entre ellos Zambrano, quien en varias ocasiones ha dado de que hablar por sus polémicas declaraciones y esta vez no fue la excepción: “¿Dónde están los que dijeron que iban a sacar a Zambrano como fuera? Ya se dieron cuenta de quién es la verdadera cabra (...) 2 -0 ganando la cabra (...) Tanto que habló diciendo que Zambrano era bruto, y al final el más bruto fue él, porque hizo caso a lo que le dijo Tina: que “enchalecara’ a todo el equipo. Y Leo se encargó de hacer lo que Zambrano le dijo, y todo salió súper bien, porque la idea era sacarlo a él. Él dice que es tan bueno que en cada muerte que va lo sacan, pero en la primera muerte Zambrano lo desestabilizó y salió, y ahora otra vez Zambrano le hizo su jugada, lo desestabilizó y volvió a salir. No es hablar, es hacer".

Hasta el momento, Lucho, el más reciente eliminado del ‘Desafío,’ no se ha referido a las declaraciones de Zambrano que han generado molestia en varios de los seguidores del programa, pues aseguran que el deportista cuenta con un ego bastante alto.