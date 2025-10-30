Él es Jordi, el profesor más querido en redes que llegó al pódcast ‘Los Hombres sí lloran’ de Juan Pablo Raba

‘Los hombres sí lloran’ del actor Juan Pablo Raba, es un pódcast especializado en hombres, que se estrenó en junio de 2024, donde Raba ha creado un espacio íntimo y transformador. Algunas de las celebridades que han pasado en el espacio son Andrés Parra, Tatán Mejía, J Balvin Santiago Cruz; algunos temas que exploran las entrevistas son sobre romper silencios, temáticas profundas como la depresión, la crisis de la mediana edad, la andropausia y los traumas no resueltos.

Una de las críticas que suele recibir el actor es por solo entrevistar personas famosas, pues estos espacios se han convertido muy comunes, donde los famosos “se abren”. Sin embargo, le ha dado una vuelta al empezar a buscar personajes que no son celebridades, sino personas del común, entre la más reciente se encuentra el Profe Jordi, quien a través de redes sociales ha crecido exponencialmente al mostrar su rol como docente en un colegio público de la capital.

¿Quién es el maestro Jordi de TikTok?

El maestro, identificado como Jordi Romero, dicta la materia de ciencias sociales en el Colegio Venecia de la localidad e Tunjuelito, al que según él le carga un cariño enorme, además se describe como un hijo de la educación pública del país. El profe indicó que estudió en un colegio público, que es egresado de la Universidad Nacional y también paso por el Sena, la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica.

“Soy un hijo y fui estudiante de la educación pública, y bueno de un tiempo para acá creo contenido. No me gusta presentarme como influencer, yo creo que los y las profes por defecto somos influencers (...) Después de la figura paterna y materna, los profes tenemos un potencial para influencer vidas como pocas personas pueden hacerlo”, expresó el docente.

En su cuenta de TikTok tiene más de 200. 000 seguidores, en muchos de sus videos sale con sus alumnos, mostrando varias situaciones que se suelen presentar dentro del aula, incluso realizando sketches.