Juan Pablo Raba sorprende con preocupante cambio físico para nuevo papel en la actuación

Juan Pablo Raba, proveniente de Bogotá, es una figura destacada en la industria del entretenimiento con una trayectoria que abarca telenovelas, cine y series de televisión tanto nacionales como internacionales. Su carrera se impulsó con roles protagónicos en telenovelas famosas. Actualmente, se ha dedicado a su exitoso pódcast ‘Los Hombres Si Lloran’, un espacio para hombres, que se estrenó en junio de 2024.

Algunas de las celebridades que han pasado en el espacio son Andrés Parra, Tatán Mejía, J Balvin Santiago Cruz; algunos temas que exploran las entrevistas son sobre romper silencios, temáticas profundas como la depresión, la crisis de la mediana edad, la andropausia y los traumas no resueltos. Sin embargo, Raba no ha dejado a un lado la actuación, de hecho en su más reciente post de Instagram mostró su nuevo look, el cual está alineado a un nuevo papel:

“Muchas vidas en una. Es lo que todos experimentamos de una forma u otra, pero tal vez para los artistas sea un poco más identificable, ya que debemos constantemente crear y sumergirnos en estas “realidades” tan ajenas a nosotros mismos de forma voluntaria y consciente (...) Perdí 10 kilos para esta pequeña sesión. Mi amigo Henry Rivero me pidió perder peso para un proyecto cinematográfico", expresó Raba en primer momento.

A pesar del gran esfuerzo, el corto que se propuso nunca se realizó, por lo que Juan Pablo envió las fotografías tomadas para hacer un casting: “Me abrieron la puerta para ser casteado en la película Los 33. Nunca sabemos a dónde nos llevarán nuestros esfuerzos, pero según mi propia experiencia, cuando lo hacemos con amor y entrega, casi siempre habrá una recompensa al otro lado, que suele ser vivir exactamente lo que necesitamos en ese momento para seguir creciendo”, contó

¿Quién es la esposa de Juan Pablo Raba?

La esposa de Juan Pablo Raba es la reconocida periodista, presentadora y comunicadora colombiana Mónica Fonseca. Corría el año 2008 con las grabaciones de la icónica novela ‘El Cartel de los Sapos’, lugar donde Juan Pablo y Mónica se conocieron. En ese momento no pasó gran cosa, pero para el 2011 llevaron su amor hasta alta en Miami y de allí nacieron sus dos hijos: Joaquín y Josephine.

Siempre que pueden,la familia Raba Fonseca comparte en sus redes sociales espacios de su vida, demostrando el fuerte vínculo que los une.