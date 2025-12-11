Alejandro Riaño, Tulio Recomienda y Sofía Castro recibieron importante reconocimiento

Por segunda vez, la revista Forbes Colombia publicó su listado ‘Top Creators’, el cual destaca a creadores de contenido que han sabido consolidarse con marcas poderosas y negocios dentro y fuera de las redes sociales. Este top nació en Forbes, Estados Unidos, y para crearlo suelen consultar la plataforma RealFluencers, la cual realiza conteos de seguidores y las tasas de interacción (me gusta, comentarios y compartidos divididos por el total de seguidores).

A esto se le suma la clasificación de emprendimiento, con la cual se espera que para cerrar el año esta industria cierre en Colombia con números récord de $600.000 millones. “La más viral del año”de este 2025 es protagonizada por Alejandro Riaño, Tulio Recomienda, Sofía Castro y Marcela García, que con fotografías inéditas celebran su éxito en redes sociales y la trascendía en lo económico.

En el caso de Riaño, ha usado las redes sociales para crear su imperio junto a su personaje, Juanpis González, y el show The Juanpis Live Show, siendo uno de los programas de entrevistas más prestigiosos del momento, en gran parte su éxito depende de sus invitados y la forma tan especial en que Riaño hace las entrevistas.

Por otro lado, Tulio Recomiendo unió el mundo digital con la gastronomía al crear uno de los festivales más grandes de esta clase, se trata del Burguer Máster, que se realiza anualmente y que este 2025 vendió más de 3 millones de hamburguesas en todo el país durante los siete días que dura el evento.

Top de creadores de Colombia