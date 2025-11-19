Prepárase para el regreso del Sushi Master 2025 en Bogotá: fechas, precios y lugares que participarán

Tulio Zuloaga, nacido en la ciudad de Barranquilla para 1970, hoy por hoy es uno de los más destacados creadores de contenido en el ámbito de la cocina en Colombia. Previo a su éxito en internet incursionó en varias labores, siendo cantante, locutor, presentador de televisión e incluso mecánico automotriz, pero ahora, cada año organiza concursos culinarios.

Bogotá es uno de los escenarios principales para estos concursos, a lo largo del año podemos ver como se celebran conocidos festivales como el Burger Máster, Lechona Fest, Pizza Máster y un montón de eventos que dan el espacio para encontrar la mejor receta de los platos más favoritos de los colombianos.

Esta vez está de regreso el Sushi Master, evento en el que durante una semana, los restaurantes participantes ofrecerán su mejor receta, para que después, como de costumbre, el público elija quien es el favorito, esto a través de la app oficial de Tulio Recomienda.

Fechas y precios del Sushi Fest 2025

Por medio de su Instagram, Tulio anunció la llegada del Sushi Master el próximo lunes 24 de noviembre hasta el sábado 30 a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena y otras ciudades del país. El precio será de 21.000 pesos, contando con 8 o 10 rollos por plato y se espera que la oferta vaya en diferentes zonas de la capital.

Estos son algunos de los restaurantes que participaran en Bogotá, para conocer el mapa completo debe visitar la app de Tulio Recomienda: