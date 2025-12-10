“Me atacan a diario”, Daiky Gamboa al hablar de lo que implica ser el mejor amigo de Karol G

Daiky Gamboa es una figura prominente en el panorama del entretenimiento y la moda en Colombia, conocido no solo por su faceta como influencer y personalidad digital, sino también por ser el mejor amigo y en algún tiempo estilista de Karol G. Originario de Medellín, Daiky se ha destacado por su estilo audaz, vanguardista y sin complejos, utilizando sus plataformas para promover la autenticidad, la diversidad y la moda.

Su rol junto a Karol G es crucial, debido a que en muchas ocasiones está presente para acompañar a la cantante y ser un apoyo para ella. Sin embargo, los comentarios negativos y ofensas hacia él también abundan, precisamente por su amistad, por lo que en medio de una entrevista, Daiky expresó:

“Mi mayor pecado en la vida ha sido ser el mejor amigo de Karol G, es mi mayor pecado, es mi mayor ofensa que yo he cometido en contra dela humanidad. Personas incesantemente me atacan a diario en redes sociales, es la razón por la cual cientos de personas me odian, simplemente porque soy el mejor amigo de Karol G”.

Para él, las personas están llenas de envidia y suelen reflejarlo a través del internet y por supuesto por medio de ofensas:“Les duele saber que el día que yo hoy tengo los mismos amigos de siempre y cada vez tengo más”.

El pasado sábado 13 de septiembre se llevó a cabo el concierto“Grace for the World”, un concierto gratuito y abierto al público que reunió a estrellas de talla internacional, empezando por Karol G. A la lista se sumó Pharrell Williams, Andrea Bocelli y el ídolo del K-Pop BamBam.

Ante el importante evento, Daiky dejo unas sentidas palabras de orgullo hacia su mejor amiga, La Bichota:

“Sos un escándalo Carolina, vos te robas el oxígeno, sos una obra de arte, sos punto y aparte y fucking Andrea Bocelli lo sabe, te lo digo siempre y te lo repito de nuevo, estás en una liga tuya, donde no hay que probarle nada a nadie, y si en algún momento sentís que necesitas hacerlo, solo recuerda que alguien que no puede verte, te buscó para hacer una canción y luego para cantarla en el Vaticano frente al mundo entero y esa persona solo lo hizo escuchando tu voz, y el, si que sabe de voces”, expresó en su largo texto, Daiky.