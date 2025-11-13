Ovy On The Drums reveló que canal de TV en Colombia le cerró la puerta en la cara a Karol G

Hablar del género urbano en Colombia es hacer un apartado en la paisa Karol G, mujer que con su voz ha conquistado grandes escenarios en el globo y que es la única mujer que cuenta con un Premio Grammy Anglo por su álbum ‘TQG’. Pero llegar hasta allá no fue nada fácil, hasta el punto que uno de sus ‘parceros’ de vida, reveló que un canal de televisión nacional le cerró la puerta en la cara en alguna ocasión.

Daniel Echavarria Oviedo, es el nombre de pila del afamado productor Ovy On The Drums, hombre que ha estado junto a ‘La Bichota’ desde sus inicios y con quien tiene considerados ‘palos’ globales como ‘Tusa’, ‘Cairo’ y ‘Provenza’, mismo que recientemente hizo una revelación que dejó atónitos a los fans de Karol.

Entrevista Ovy On The Drums Ovy On The Drums, productor colombiano de música urbana. (Cortesía)

En medio de su viaje a Las Vegas, Estados Unidos, para lo que serán los premios Grammy en los que tiene varias nominaciones, dentro de ellas una junto a Beéle con ‘La Plena’ de la W Sound; Ovy realizó una transmisión junto a WestCol, en la que dio a conocer algunos de los rechazos que vivió junto a la intérprete de ‘Mañana será bonito’ en sus inicios.

“Yo estuve con Karol G cuando le cerraban puertas en las emisoras, porque decían que eso no era para mujeres, que eso era para hombres. A mí se me salían las lágrimas con ella, porque yo con ella me la viví desde cero; nosotros hacíamos medios en carretera, en el carro de la mamá de ella. (...) Ella manejaba por todas las carreteras y yo manejaba en la ciudad para que ella descansara. (...) Yo me parqueaba con ella dos cuadras antes de donde quedaban las emisoras y nos montábamos en la película de artistas”, afirmó Ovy.

“A veces nos cerraban las puertas en la cara. Una vez llegamos a un canal y nos despacharon inmediatamente, Fue muy ‘heavy’, y yo se la doy porque es una mujer muy perseverante. Ella es la bestia”, añadió.