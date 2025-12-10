Manuela Gómez es la primera confirmada directa para ‘La Casa de los Famosos 3′

‘La Casa de los Famosos Colombia’en su segunda temporada, coronó al barranquillero Andrés Altafulla como ganador, es un claro ejemplo de la evolución de un formato televisivo globalmente exitoso: “Gran Hermano” (Big Brother). Para la tercera entrega ya van 8 grupos de figuras del entretenimiento aspirantes a ingresar al famoso reality.

A la par, RCN reveló el primer nombre de una de sus participantes directas, se trata de Manuela Gómez, exparticipante de Protagonista de Nuestra Tele en 2012. La paisa estuvo en una de las temporadas más polémicas del reality en compañía de Sara Uribe, Angélica Jaramillo, Óscar Naranjo, Elianis Garrido y Sebastián Tamayo, a pesar de que no compartió temporada con Yina Calderón, ambas no tienen una buena relación.

Manuela sin duda dejo huella en Protagonistas, por su fuerte personalidad que destacó siempre, por lo que noticia fue recibida de manera positiva por los seguidores del reality. “Que no se nos olvide que por ella es que Yina existe”, “Esto si son personajes famosos y canónicos”, “La mejor elección para esta temporada”, son algunos de los comentarios.

¿Quiénes son los participantes de ‘La Casa de los Famosos 3′?

Hasta ahora han sido seis los grupos de aspirantes a entrar a la tercera entrega del famoso reality, estos son elegidos por el público, quienes se han encargado de votar por sus favoritos. Las figuras confirmadas son:

Nicolás Arrieta

Alexa Torres

Tebi Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Manuela Gómez

¿Quiénes conforman el grupo de 8 de aspirantes a La Casa de los Famosos 3?

Uno de los comentarios más recurrentes hasta el momento, es que la producción del reality y el canal, no han elegido personas que sí son famosas, si bien muchos son influencers, no son del todo reconocidos. El grupo 8 de aspirantes está conformado por: