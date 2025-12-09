Margarita Ortega habló de la radical decisión que tomó a sus 52 años: “Me estoy dando la libertad”

Margarita Ortega Cadavid es una destacada actriz, presentadora, periodista colombiana nacida en Cali. Su carrera en los medios comenzó en 1993 con su participación en la telenovela "Detrás de un Ángel", y desde entonces ha alternado con éxito entre la actuación y el periodismo. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Los Libertadores y ahora hace parte del noticiero del canal 1.

Este fin de semana que pasó, Ortega conversó con el programa ´La Red de Caracol´ y habló de los tabúes que aún existen sobre las mujeres cuando superan los 50 años. También mencionó su experiencia estudiando en el extranjero, una decisión que, para ella, marcó un antes y un después en su vida: “Estoy empezando a construir un proyecto de mujer, por eso tomé la decisión de estudiar y le sumé un ingrediente diferente: viajar sola”, contó.

A sus 53 años, considera que esta fue una de las mejores decisiones que pudo tomar, ya que esto cambió su visión del pasado y del futuro. Cuando iba a terminar sus estudios, quiso viajar a Madrid y visitar a su hijo, quien la recibió en su hogar, detalle que la conmovió al ver cómo ha crecido su hijo.

Además, en este viaje puso en práctica su inglés, el cual no manejaba a la perfección, pero en los lugares que visitó pudo hablarlo. “Me estoy dando la libertad de experimentar, de vivir. Amo todo lo que sucedió en el pasado, estoy reconciliada con cada una de mis decisiones. Estoy contenta de ponerme como prioridad en la vida y ahora amo el término ‘envejecer’, que ha sido tan vilipendiado en nuestra sociedad”, expresó.

La presentadora comentó que vive una etapa donde se siente realizada como madre y demás aspectos de su vida.

¿Quién es la pareja de Margarita Ortega?

El programa ‘La Red’ de Caracol Televisión con su lente del fisgón captó a Margarita Ortega muy bien acompañada, con quien es su actual pareja. Se trata el periodista y comunicador, Joan Avellaneda, quien es director de Noticentro 1 y el Canal 1.

Después de captarlos en video, ‘La Red’ se contactó con Ortega, para preguntarle directamente sobre el posible romance, a lo que ella contestó de manera afirmativa, indicando que se encuentra muy enamorada.

¿Por qué se separaron Margarita Ortega y Ramiro Meneses?

Margarita Ortega y Ramiro Meneses, luego de una sólida relación, comenzaron a presenciar varios problemas, dándose así un tiempo en el año 2009 con el fin de conocer que quería el otro durante este espacio. Posteriormente, la ahora expareja volvió a retomar su unión, pero para el año 2015, los actores confirmaron su ruptura.

En pasadas entrevistas, Margarita confesó que su comunicación con Ramiro ya no era la misma, es decir, que su unión con el paso del tiempo se fue transformación y actualmente llevan una buena relación, ya que su separación se dio en los mejores términos.