Elianis Garrido rompió el silencio y dio las razones por las que se arrepiente de Protagonistas de Novela

La barranquillera Elianis Garrido es una de las presentadoras más reconocidas en el país por su gran carisma y porque además de ser parte de la televisión, su gran pasión es el baile, que está potencializando al trabajar en su propio proyecto de una escuela de baile, después de despedirse de del programa de entretenimiento del Canal 1, ‘Lo Sé Todo’. Ahora Elianis está dedicada a su trabajo en su estudio de baile y otros proyectos sociales, pero no se ha alejado de la vida pública y en una reciente entrevista con Los 40, reveló las razones por las que se arrepiente de Protagonistas de Novela, una producción del Canal RCN .

En medio de la entrevista, que se conoció a través de las redes sociales, Elianis contó que se arrepiente de su paso por el programa y por lo que sucedió en ese momento.

Las razones por las que Elianis Garrido se arrepiente de su paso por Protagonistas de Novela del Canal RCN

“No era el momento. Fue un escape. Yo me arrepiento de la forma en la que viví el reality, porque yo no veo televisión. No soy adicta a la televisión. Me veía las novelas de pelaita, pero ya después me gusta es leer y bailar, y honestamente la televisión que yo veo es la que pongo en la noche cuando me voy a dormir, que pongo lo haya. Nunca me había visto un reality en mi vida”, contó Elianis.

Además, contó que cuando se presentó en la fila fue porque estaba acompañando a su compañera de apartamento, que era quien en realidad quería participar y terminó ella pasando los filtros.

“Fui demasiado honesta, demasiado real. Cuando salí me decepcioné mucho de ver la edición, porque claramente, hoy ya entendiendo el juego, cómo funcionan los realities, la gente se apasiona y justo con el que más se ha apasionado Colombia es con Protagonistas del 2012, el más viral, el punto de rating más alto, y fue gracias a la personalidad de los participantes que estaban ahí. Los 16 talentos que estaban ahí”, dijo la presentadora.

“Dejé que jugaran con mi mente”: Elianis Garrido

Asimismo, fue enfática al decir que: “fue absolutamente responsabilidad de nosotros hasta a dónde dejamos ir el juego. Yo no supe jugar y cuando salgo y yo creía que Colombia estaba viéndolo todo, pero editando 23 horas para sacar 1 hora al aire, sacaron de contexto muchas situaciones en las que editaban las conversaciones, las discusiones, cuidaban a personajes que se emborrachaban y vomitaban y lloraban. Situaciones muy, muy fuertes que no salieron al aire”.

Elianis se refirió a su caso diciendo que: “cuando sale la mía y Colombia me está crucificando, fue mi error y lo asumo; pero, caramba, es que no mostraron el contexto previo, ni por qué las reacciones, ni por qué pasó esto con fulano con Sutano. Pero, a este y este sí los llevaban en burriquito. Me decepcioné mucho y decidí no ver más el programa. Yo dejé que jugaran con mi mente, con mis emociones, con mi corazón. Abrí mi vida como un libro y permití que hicieran uso de las circunstancias en pro del rating”.