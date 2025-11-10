Margarita Ortega salió de Colombia para darle la bienvenida a nuevo proyecto, “A enfrentar mis miedos”

Margarita Ortega cuestionó a quienes la señalan como la culpable por el robo del que fue víctima (Redes sociales de Margarita Ortega)

Una de las figuras más representativas en la televisión colombiana es Margarita Ortega, quien cuenta con varios años de experiencia tanto como actriz como por presentadora, siendo recordada por su participación en ‘Las aguas mansas’, ‘Amo de casa’ y por supuesto, su rol en Noticias Canal 1. Sin embargo, también ha buscado destacarse en otros proyectos tanto así que hace pocos días le dijo adiós a Colombia para embarcarse en una nueva aventura.

Si bien, Ortega no suele ser muy activa en sus redes sociales, lo cierto es que se encarga de compartir uno que otro detalle de su vida y de sus próximos proyectos. En medio de una de sus más recientes apariciones, la conocida presentadora confirmó que salió de Colombia con el fin de llevar a cabo nuevos estudios, tales como lo realizó

“Yo veo que ustedes me conocen y me conocen bien, estoy un poquito como gangosa, pero esta cita que tengo conmigo este año no me la pierdo por nada del mundo. Ustedes ya me acompañaron el año pasado en un curso de inmersión y a viajar sola, (...) Vengo a enfrentar mis miedos y a conocer otro lugar del mundo, así que nos vemos en un ratito y ya les cuento (...) Me voy a conocer, me voy a estudiar, me voy a disfrutar la vida en la mediana edad (...) Camimo a la escuela EF Colombia en Manchester”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Margarita Ortega.

Si bien, la caleña ha demostrado su gusto por la televisión y por ende, la presentación, lo cierto es que también disfruta el seguir aprendiendo y descubriendo nuevas facetas, así esto implique abandonar el país por algunas semanas.

¿Por qué se separaron Margarita Ortega y Ramiro Meneses?

Margarita Ortega y Ramiro Meneses, luego de una sólida relación, comenzaron a presenciar varios problemas, dándose así un tiempo en el año 2009 con el fin de conocer que quería el otro durante este espacio. Posteriormente, la ahora expareja volvió a retomar su unión, pero para el año 2015, los actores confirmaron su ruptura.

En pasadas entrevistas, Margarita confesó que su comunicación con Ramiro ya no era la misma, es decir, que su unión con el paso del tiempo se fue transformación y actualmente llevan una buena relación, ya que su separación se dio en los mejores términos.