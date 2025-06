Margarita Ortega compartió el estado de su salud después de haber sido hospitalizada

Margarita Ortega Cadavid es una destacada actriz, presentadora, periodista y escritora colombiana nacida en Cali. Su carrera en los medios comenzó en 1993 con su participación en la telenovela Detrás de un Ángel, y desde entonces ha alternado con éxito entre la actuación y el periodismo. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Los Libertadores y ahora hace parte del noticiero del canal 1.

Por medio de sus redes sociales, la actriz ha presentado algunas situaciones de salud que la han llevado al hospital:

“Mi columna y yo. Yo le insisto todos los días sobre el camino que recorremos juntas y le muestro mis señales, le cuento sobre lo aprendido, soy paciente, su paciente, pero con severidad y poca sutileza se atrinchera, hace pataletas, corre y luego mete goles en otras canchas. En unas lejanas, raras y desconocidas. Me para en seco, me deja sin aire, me hace sentar. Me enseña, pero somos igual de tercas. Tal vez así, sin quererlo, decidimos explorar este destino.

Días de mucha introspección, entendiendo cada mensaje que escribe y describe mi cuerpo. Quienes merodean por esta cuenta ya saben cómo “andamos”… mi columna y yo“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Margarita Ortega.

Margarita Ortega salió del hospital este lunes y así lo informó por medio de su Instagram, agradeciendo a sus seguidores por estar al tanto de la situación:" Gracias a todos por su compañía y sus voces de aliento. Luego de una semana hospitalizada pude llegar a casa y la crisis, finalmente, va quedando atrás. Hoy regreso a lo cotidiano con enorme emoción. De nuevo, y con todo mi corazón: Gracias."

Margarita Ortega en la serie ‘La Primera Vez´de Netflix

La tercera temporada de La primera vez se estrenó el 4 de junio de 2025 en Netflix, consolidándose como la primera serie colombiana en alcanzar este hito en la plataforma. Ambientada en la Bogotá de 1976, la nueva entrega sigue a Eva, Granados y su grupo de amigos en su paso a la Universidad y el camino a la independencia, enfrentando desafíos personales, amorosos y sociales en medio de una Colombia en transición.

La serie, creada por Dago García y dirigida por María Gamboa y Mateo Stivelberg esta vez cuenta con 10 capítulos y con la participación de nuevos personajes dentro de la historia, uno de ellos es el de Margarita Ortega. La actriz y presentadora llegó para darle vida a la madre del exnovio de Eva Samper, que es interpretado por Alejandro Santamaria.