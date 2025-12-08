Malú Fernández de Noticias Caracol enfureció con quienes afectan a los animales con uso de la pólvora en diciembre

Con el encendido de las Velitas en Colombia, se da inicio a las fiestas decembrinas, épocas en las que muchas personas hacen uso de la pólvora como método de esparcimiento, -la mayoría de ellos sin una preparación profesional previa-, sin importar las graves afectaciones que la mala utilización de estos implementos genera en los animales; a lo que se le suma las cifras de quemados que cada año se acrecienta por el desconocimiento del uso adecuado de estos artefactos. Justamente la presentadora de Noticias Caracol, Malu Fernández, le mandó un contundente mensaje a quienes hacen uso de estos elementos en estas fechas.

De acuerdo con cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entre 2022 y 2024, se registraron 2.000 casos de animales presuntamente afectados por el uso de la pólvora en la capital colombiana; cifras que la Alcaldía de Galán pretende disminuir con los constantes operativos de incautación que ha realizado en zonas como el Centro de Bogotá, en el que sacaron del mercado casi una tonelada de estos artefactos, como lo hizo saber el alcalde en un reciente video en el que expresó:

“Ya llevamos 970 de kilos de pólvora incautados en diciembre, cada una de estas unidades que incautamos es una persona menos que queda en riesgo por la pólvora en Bogotá. Ya estamos cerca de haber incautado una tonelada de estos elementos este año. Estos objetos están almacenados en bodegas en las que hay alto riesgo de un accidente, generando una afectación en varios edificios aledaños a la zona de San Victorino. Vamos a seguir trabajando y a insistir en el riesgo que significa la pólvora para todos, particularmente para niños y niñas; los adultos y padres de familia tienen que garantizar que los niños no se afecten por la pólvora”.

Justamente son muchas las voces que han salido a mostrar su rechazo por el hecho de la pólvora en estas fechas, dentro de ellas ‘Malu’, mujer que aprovechó lo masivo de su Instagram, donde acumula más de 31.000 seguidores, para expresar: “No a la pólvora. Por el derecho al silencio y el respeto a los animales”.