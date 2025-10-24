¿Renunció? Esta es la razón por la que ‘Malú’ Fernández no ha estado en Noticias Caracol

Caracol Televisión cuenta en su parrilla con un noticiero que se destaca como uno de los más seguidos del país y de los más reconocidos en toda Latinoamérica. Su éxito no se debe únicamente a la credibilidad de sus contenidos, sino también al profesionalismo de quienes lo presentan, dentro de ellos la destacada periodista María Lucía Fernández, mujer que ha estado ausente de las pantallas en los últimos días y acá le contamos la razón.

Fernández es una de las figuras públicas más reconocidas en tierras cafeteras, no solo por el buen trabajo que hace en el informativo junto a otros afamados periodistas como Jorge Alfredo Vargas, a esto se le suma sus apariciones constantes en otros audiovisuales periodísticos como ‘Séptimo Día’.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> ¿Un nuevo adiós? Edward Porras, ‘El ojo de la noche’, aclaró si abandona Noticias Caracol tras dudas de sus fans

Periodista Caracol Tomada de las redes sociales de Malú Fernández

Es tal el compromiso de ‘Malú’ por llevarle la mejor información a los colombianos que le ha entregado 19 años de su vida a Noticias Caracol, casa editorial de la que se alejó recientemente para darse unas merecidas vacaciones a un destacado y apetecido destino en el extranjero.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 31.000 seguidores, Fernández mostró parte de su viaje a Austria, país en el que visitó Hallstatt, considerado uno de los pueblos más bonitos del mundo; territorio en el que se encuentra una de las minas de sal más antiguas del mundo.

María Lucía Fernández

¿Quién es el esposo de ‘Malú’ Fernández?

‘Malú’ está casada desde hace más de 25 años con Ricardo Alarcón. En una conversación con Vanessa de la Torre en el programa Geniales y mayores que yo, “Malú” contó que su relación con Alarcón surgió de manera natural y que nunca enfrentaron conflictos por sus hijos, ya que él también es padre de dos, lo que fortaleció su vínculo familiar.

En el ámbito profesional, Ricardo Alarcón es un empresario con una destacada trayectoria, especialmente por haber ejercido durante varios años como presidente de Caracol Radio.