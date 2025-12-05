“Ya quiero descansar”: Querida presentadora de Noticias Caracol confesó que deseó morir luego de un mes en UCI

Desde hace varios años Claudia Lozano hace parte de Noticias Caracol haciendo parte de la sección de entretenimiento del informativo, más conocida como ‘Show Caracol’, llevándoles a los televidentes los principales hechos que rodean a figuras de la farándula nacional e internacional. Sin embargo, durante más de un mes la presentadora estuvo ausente de la pantalla chica, luego de que enfrentara una complicada situación de salud que por poco le cuesta la vida.

¿Qué le pasó a Claudia Lozano, de Noticias Caracol?

En medio de una entrevista, Claudia Lozano, de Noticias Caracol, confesó que empezó a presentar fuertes dolores de estómago que la llevaron a ir a urgencias debido a la intensidad de los mismos.

“Estaba supuestamente bien. Al día siguiente me dio un dolor abdominal muy fuerte y me tocó ir a la clínica. No aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme súper mal en la sala de espera; el dolor cada vez era más fuerte. De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”, expresó la presentadora de Caracol.

Claudia tuvo que estar poco más de un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a que tenía una filtración de sangre dentro del abdomen, detallando que eran tres litros de sangre acumulada y que los médicos le explicaron que, si hubiese llegado más tarde, no habría sobrevivido. Aunque para aquel momento reveló algunos detalles de lo ocurrido, lo cierto es que después se dio su regreso al set de Noticias Caracol, demostrando así su pasión por las cámaras y la exitosa recuperación que ha tenido. Sin embargo, también fueron varios los complejos pensamientos

“Empecé a pensar, yo me voy a morir, también pensaba y le decía a Dios, gracias también de que si quería morir, además porque estoy cansada y ya quiero descansar (...) Los médicos cuando ya estaba bien de la anestesia empezaron a decirme fue muy duro para nosotros, fueron siete horas de cirugía y la verdad nos diste una guerra impresionante, no sé usted a quien tiene en el cielo, pero le ayudó un montón“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Claudia Lozano, de Noticias Caracol.