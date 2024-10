Pipe Bueno salió a aclarar la razón por la que tuvo que parar su concierto el fin de semana

El fin de semana pasado se llevó a cabo el evento Lagoon Fest Piscilago 2024, un show que fusiona la energía de la música con la magia de la naturaleza en uno de los destinos más emblemáticos de Colombia. Ubicado en el parque temático Piscilago, cerca de Girardot, el festival tuvo como artistas principales a Pipe Bueno, Fruko y sus Tesos, Juan Duque, Hamilton, entre otro más. Este festival suele ofrecer no solo conciertos, sino también espectáculos visuales y actividades recreativas en un ambiente único, rodeado de piscinas y zonas verdes que pudieron disfrutar los asistentes este fin de semana. No obstante, hubo un momento no tan agradable durante la presentación del cantante popular debido a una agresión de parte de un hombre a una mujer en el público.

Por medio de redes sociales, se viralizó el video del momento exacto en que Pipe Bueno pone pausa su presentación para calmar una pelea que se estaba dando en el público. Al parecer sería entre una pareja, el cantante de música popular empieza llamando la atención primero de la chica: “Ey, ey cuidado, ¿mi amor todo bien? Mi vida tranquilízate” mientras que al hombre le dijo: “Ey brother, a las mujeres no se les toca pa, sino que nos toca volverte mi**** cálmate, pues parcero, la volvés a tocar y te vas para la pu** mie*** parcero”. De fondo en el público se escucha como abuchean al hombre y aplauden el gesto del cantante.

A pesar de que los comentarios hacia el cantante fueron positivos por su acto en defensa hacia la mujer, él salió a disculparse por su reacción y las palabras que dijo, indicando que se dejó llevar por la rabia y que no fue apropiado “De pronto dije un montón de palabras, quela verdad meda pena ver el video, pero soy papá, soy hermano, soy hijo y eso no fue lo que me enseñaron en la casa” Finalmente indicó que alboroto sirvió para que la situación se calmara. En los comentarios el video le decían a Pipe que no debía disculparse y que estuvo bien que defendiera a la mujer.