Karina García recibió “el besito de la buena suerte” de parte de Jorge Barón

En la noche de este viernes, durante la gala 117 de ‘La Casa de los Famosos’ llegará Karina García como parte de lo que es la denominada “semana de los ex” en la que entraron los exparticipantes Yaya Muñoz y Cristian Pasquel por unos días, así como la actriz Norma Nivia llegó de sorpresa a visitar a su pareja Mateo ‘Peluche’ Varela.

PUBLICIDAD

Antes de su regreso, García hablo con Karen y Vicky del After Show para comentar cuál será su actitud al entrar: “Claramente no voy a permitir que me pasen por encima. No voy a permitir que se sigan burlando de mis sentimientos, así a la gente le dé risa. Claramente, yo sé que soy una persona demasiado valiosa, y pues nada, si ellos son amigos, me parece bien que parchen, pero que él también se dé cuenta de que ella se mantiene hablando mal de su mujer" expresó García.

Esta mañana también regresó a ‘Buen Día Colombia’ para hablar de lo que ha seguido sucediendo en la casa y lo que ella ha hecho desde su salida, que es dedicarse de nuevo a sus redes sociales. Uno de los momentos que llamó la atención, fue su encuentro con el famoso Jorge Barón, que en vez de una patada le dio un “beso de la suerte” por lo que sus seguidores indicaron que ahora aún más triunfará en la televisión.

La Toxi Costeña contó que Karina García usa drogas para tener intimidad

El miércoles 21 de mayo todos los famosos estaban reunidos en el baño, acompañados por Norma Nivia que está de visita en la casa, por lo que La Toxi les estaba contando que García le confesó que para tener intimidad usaba popper, lo que los internautas confirmaron poniendo el clip exacto donde hablaba de esto. La Toxi contaba que ella nunca había probado drogas, pero que sí consumía alcohol, pero que Karina le dijo:“Yo para hacer el amor me meto popper, a veces soplo cuando estoy en eventos, o sea ella contó que se drogaba”.