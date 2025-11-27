Jessi Uribe tuvo grosera respuesta con ‘hater’ que le dijo que era “creído y que no tenía humildad”

Hace 38 años, la ciudad bonita, Bucaramanga, vio nacer a uno de los más reconocidos cantantes que tiene la música popular en la actualidad, Jessi Uribe, artista que recientemente despertó indignación en algunos internautas, por la reacción no tan bonita que tuvo con uno de sus detractores, que lo tildó de no tener humildad.

Jessi viene pasando por uno de los momentos más gratificantes de su vida, por algo que va más allá de su innegable talento frente a los micrófonos y las tarimas, el nacimiento de su hija Emilia, niña que nació de su matrimonio con la también artista del despecho, Paola Jara.

Paola Jara y Jessi Uribe con su embarazo (@sedicedemitv)

Como todo cantante, Jessi tiene miles de detractores en las redes, algunos de ellos quienes aún lo critican por haber terminado su unión con la madre de sus primeros cuatro hijos, Sandra Barrios; situación por la que lo han tildado de varios comportamientos, que para muchos son reprochables.

Son tales las críticas que recibe el intérprete de ‘Si me ven llorando’, que recientemente se extendieron a una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’, que realizó por medio de su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 7,2 millones de seguidores.

En la imagen, su crítico le escribió: “¿por qué eres tan creído? Pensé que eras más humilde"; a lo que Jessi respondió realizando la señal de ‘pistola’ con su dedo.

Jessi uribe Captura Instagram: Jessi Uribe - Historia - 27/11/2025

La historia detrás del nombre de la bebé de Paola Jara

Tras casi una semana del nacimiento de la bebé, ‘Pao’ volvió a aparecer en las redes y no precisamente para mostrar el rostro de su niña, ya que junto a su amado han sido tajantes en afirmar que no la mostraran en redes. En varias de sus historias la nacida en Apartadó dio a conocer que se encuentra en buen estado de salud al igual que su ‘hijita’, imagen que complementó con un clip en el que reveló la historia detrás de su nombre.

“Yo siempre quise una niña desde el fondo de mi corazón y le pedía a Dios salud todo el tiempo. Pero yo anhelaba que fuera una niña y cuando recibí la noticia pensé que era un niño; yo estaba como una loca buscando nombres de niños. Y ya habíamos quedado que se llamaría Emiliano Uribe Zapata, pero yo nunca busqué nombre de niña; ya tenía en mi celular Alahía y Emilia, y mi mamá eligió Emilia”