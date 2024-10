El Flaco Solórzano habló de la “dueña de su corazón” y de la gran diferencia de edad que tienen

Fernando Solórzano es un reconocido actor colombiano que ha dejado su huella en la televisión y el cine nacional. Con una trayectoria que abarca varias décadas, se ha destacado por su versatilidad interpretativa y su carisma en pantalla. Solórzano es recordado por sus papeles en diversas telenovelas y películas, donde ha demostrado su talento para encarnar personajes muy diversos. Además de su faceta como actor, también es comunicador social y periodista de la Universidad del Externado, lo que le ha permitido aportar su voz a diferentes proyectos y causas. Su simpatía y profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más recordados, queridos y respetados de Colombia. En cuanto a su vida personal, el actor cartagenero lleva ya varios años con Lorena Altamirano, pero lo que llama la atención es que la también actriz es mucho más joven que él, en medio de una entrevista con Impresentables, `El Flaco’ dio más detalles de su relación.

Solórzano y su pareja Lorena se llevan 25 años, al respecto Valentina Taguado le preguntó sobre cómo ha lidiado con las críticas ante la notoria diferencia, a lo que el actor respondió que tratan de no prestar atención a lo que les dicen, pues y llevan 10 años juntos. “A mí me dicen: uy está bonita su hija, tiene uno que resbalarle... el problema de la vejez no es la edad, el problema de la vejez es cuando te sientes joven en un cuerpo viejo y a mí me pasa eso.” Son algunas de las palabras del actor al referirse sobre su esposa. Además, añadió que gracias a Lorena aprendió sobre reguetón y ha ido a fiestas de electrónica también. Para Solórzano, algo que ha hecho funcionar la relación es que él se suele animar mucho para todas las salidas que le propone la mujer.