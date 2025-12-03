Este fue el destacado premio que recibió Catalina Gómez fuera de ‘Día a Día’

Catalina Gómez se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas de ‘Día a día’, pues ha hecho parte del matutino de Caracol Televisión, durante más de 10 años. Actividad que ha integrado con otros roles como meditadora y coach de salud y nutrición, campo en el que también se destaca actualmente. Sin embargo, su trabajo en la televisión sigue más que latente y muestra clara de ello es su más reciente premio.

Le puede gustar: Yeison Jiménez confesó la sorpresiva razón que lo llevó a terminar en una ambulancia con descompensación

La presentadora, quien cuenta con una amplia carrera en la industria del entretenimiento, ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido a sus conocimientos, así como también el carisma y la espontaneidad con la que cuenta, situación que también se ha transformado en sus redes sociales, donde alcanza más de un millón de seguidores.

Allí, además de compartir varios detalles de sus roles tanto dentro como fuera como de la televisión y en medio de una de sus recientes publicaciones, compartió el premio que le fue otorgado por parte de FLUVIP, por su profesionalismo y buena labor, según se lee como influencer y content creator. Por supuesto, la presentadora de ‘Día a día’, no dudó en demostrar su emoción y agradecer por este reconocimiento a una labor que cumple desde hace varios años.

Catalina Gómez de Día a día tomada de las redes sociales de Catalina Gómez de Día a día

¿Quién es el exesposo de Catalina Gómez, de ‘Día a día’?

El exesposo de Catalina Gómez, de ‘Día a día’ es Luis Felipe Martínez, quien durante siete años estuvo con la presentadora de Caracol. Su relación habría iniciado durante su carrera profesional y se mantuvo después de la misma, sin embargo, con las diferentes oportunidades laborales que se dieron tanto en Medellín como en Bogotá, esto habría hecho que su relación se debilitara, ya que la presentadora viajaba para estar en él en su ciudad natal y con el deseo de que su matrimonio siguiera adelante.

¿Cuántos hijos tiene Catalina Gómez de ‘Día a día’?

El gran sueño que desde muy corta edad tuvo Catalina Gómez, fue, precisamente, convertirse en madre y aunque en principio no fue fácil, durante el fallecimiento de su mamá, la presentadora esperaba a su primera hija, Emilia. Años más tarde y luego de ser informada que su hijo venía con problemas, tanto ella como Juan Esteban confiaron en Dios, deseando que su pequeño naciera sano y como un milagro, Cristóbal llegó al mundo con excelente estado de salud.