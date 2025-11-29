Shakira se pronunció ante la interpretación de ‘Antología’ de Dua Lipa en Bogotá

La noche del 28 de noviembre estuvo llena de emociones para Bogotá debido a los diferentes conciertos que tuvieron lugar en la capital colombiana. Uno de ellos fue Yandel Sinfónico, así como también la llegada de la cantante Dua Lipa, luego de más de un año sin estar en Colombia.

El concierto de la artista se convirtió en uno de los más esperados de este 2025 en medio de su gira por Latinoamérica. Si bien, ya había recorrido otros países como Chile, Argentina y Perú, en cada una de sus presentaciones interpretó una canción icónica del territorio, emocionando aún más a sus fanáticos.

Horas antes se confirmó que Dua Lipa interpretaría ‘Antología’, siendo este uno de los éxitos de Shakira, quien también estuvo de gira en Colombia hace poco tiempo. Ante la emotiva interpretación de la cantante libanesa, las lágrimas se hicieron presentes durante el concierto y quien no dudó en referirse a este tema, fue Shakira, quien a través de sus redes sociales indicó:

“Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? Una chica de Londres y otra de Barranquilla. Gracias. Qué delicia", fueron las declaraciones expuestas por parte de Shakira, acompañadas de un corto video de este especial momento durante su concierto.

Como era de esperarse, los fanáticos tanto de Dua Lipa como de Shakira no dudaron en demostrar su cariño por ambas artistas, pidiéndoles incluso una pronta colaboración musical.

¿Cuál es el nuevo negocio de Shakira?

La nueva marca de Shakira está enfocada en productos capilares, según mencionó esta idea nació de una experiencia personal, luego de que no encontrará los productos adecuados para su cabello. La colección de lanzamiento incluye ocho productos, entre ellos el Riquísima Hydrating Shampoo, la Súperbomba Triple Repair Peptide Mask y el Delicia Reparative Hair Oil, diseñados para cabellos desde lisos hasta rizados, y desde naturales hasta decolorados o químicamente tratados.

“Estoy muy emocionada de regresar a Sudamérica, y es aún más especial que ISIMA llegue al mismo tiempo. Es algo profundamente personal para mí. Toda mi vida he sentido la frustración del cabello complejo, como muchas personas, especialmente las latinas”, dijo Shakira Mebarak, fundadora y ahora Chief Community Officer de la marca.