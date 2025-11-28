Dua Lipa confirmó que la arepa es colombiana y presumió lo que disfrutó del turismo en Bogotá

La expectativa crece minuto a minuto. Este viernes 28 de noviembre, miles de fanáticos se reunirán en el estadio Nemesio Camacho El Campín para recibir a Dua Lipa, una de las artistas pop más influyentes de la industria musical actual. La británica ya se encuentra en Bogotá y, como era de esperarse, su presencia ha desatado locura en las calles y en redes sociales.

La intérprete de éxitos como “New Rules”, “Be the One”, “No Lie”, “Houdini” y “Dance The Night” aterrizó en la capital colombiana en la noche del miércoles. A su llegada, decenas de fanáticos se congregaron en distintos puntos de la ciudad con la esperanza de verla, tomarse una foto o simplemente saludarla mientras recorría las calles bogotanas.

¿Qué comió Dua Lipa en Bogotá?

Como en cada país que ha visitado durante su gira, Dua Lipa no ha perdido la oportunidad de disfrutar de la cultura local. En sus redes sociales, la artista compartió algunas fotografías de su paso por un museo de la ciudad, donde, según se puede ver, se dejó cautivar por el arte colombiano.

Pero su recorrido no terminó ahí. La artista también se ha deleitado con la gastronomía típica, y entre las imágenes que publicó, llamó la atención una en la que aparece disfrutando de unas arepas, específicamente Arepa de Huevo. Este gesto emocionó a sus seguidores, quienes celebraron que la estrella del pop esté viviendo la ciudad más allá de los escenarios.

La visita de Dua Lipa hace parte de su gira internacional, una de las más ambiciosas de su carrera, y Bogotá será una de las paradas más especiales. La logística para su presentación en El Campín está en marcha y se espera un lleno total. La producción promete un espectáculo de gran formato, con proyecciones, coreografías y el sonido que ha consolidado a Dua Lipa como una referencia global del pop actual.

Con la ciudad volcada a su llegada y la emoción al límite, Bogotá se prepara para recibir una noche que promete quedar en la memoria de los asistentes.

¿Cuál es el setlist de Dua Lipa?

Acto I

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa) Acto II

Whatcha Doing

Acto III

Physical

Electricity (Silk City y Dua Lipa)

Hallucinate

Illusion

Acto IV

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

Levitating

These Walls

Canción sorpresa

Maria

Encore