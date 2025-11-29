Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, confesó los críticos momentos que vivió por su adicción

‘MasterChef Celebrity Colombia’ es un ‘reality’ de cocina que reúne a varios famosos para que muestren sus habilidades gastronómicas. El programa lleva a aire seis temporadas contando con la participación de Claudia Bahamón, los jurados, Nicolás de Zubiria, Belén Alonso y Jorge Rausch y durante su más reciente temporada la ganadora fue, precisamente, Violeta Bergonzi.

Con el paso de los años, Rausch ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta, convirtiéndose en uno de los más queridos dentro del formato. Sin embargo, más allá de su rol como jurado y chef, ha tenido que atravesar complejos momentos y en medio de una entrevista con Susy Mora volvió a referirse a la compleja adición al alcohol que enfrentó.

Si bien, desde hace varios años el jurado de ‘MasterChef Celebrity’ no ingiere alcohol, aún recuerda aquella etapa, ya que fue uno de los motivos por los que se separó de Orit Feldman quien es la madre de sus hijas y con quien compartió durante varios años.

“Uno está completamente sordo hasta que escucha, uno siempre que es alcohólico y sigue tomando es completamente sordo. Ese día que pasó eso… mi sueño siempre había sido ser el mejor chef, tener el mejor restaurante, lo estaba logrando y dije, me voy a cagar esta vaina y me va a dejar mi esposa, voy a parar si no voy a acabar con todo y con todos (...)

Todos dependen de mí, el restaurante depende de mí, mi casa depende de mí y es un todo, cuando uno es adicto, uno tiene al diablo aquí y al ángel aquí, entonces siempre hay una lucha entre los dos. Usted la está cagando, no puede tomar y el otro diciéndole… es uno, tú lo puedes controlar, tomar uno y paras, no existe“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Cuántas hijas tiene Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’?

Las hijas de Jorge Rausch son Emma y Gabriela, de 16 y 12 años respectivamente, y quienes residen con su mamá. Aunque son pocos los detalles que se conocen de las menores, Rausch busca darle la mejor educación posible desde su religión judía, pues en hace un tiempo celebró el Bar Mitzvá de su hija, Gabriela, que se realiza a los 12 años de edad y representa un momento crucial en los niños judíos, pues se cree que se llega a la adultez y por ende, se es consciente de cada una de las acciones.