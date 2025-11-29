Marlon Kapry prendió el ‘arbolito’ con ‘Los Gozosos’, álbum que recoge los sonidos decembrinos de Colombia

Ya el 2025 empezó su cuenta regresiva para decir adiós, lo que significa que en las calles ya se sienten las vibras de las fiestas decembrinas, en las que están presentes, entre otras cosas, el buñuelo, la natilla, el vino, y las uvas; pero ¿qué sería de diciembre sin su tradicional música en la que se reflejan las tradiciones colombianas de Navidad y Año Nuevo? Para seguir manteniendo vivos estos sonidos, el reconocido producto Marlon Kapry, lanzó un álbum que envuelve todos los componentes fiesteros en mención.

Hablar de Kapry, es hablar de versatilidad y de plasmar un sello de calidad en las producciones que ha ejecutado y que lo han llevado a colaborar con artistas de diferentes géneros como Maluma, Mackie, Paola Jara y Jessi Uribe; así cómo con agrupaciones que reflejan la jerga paisa con todas las de la ley, como ‘Los Cantores Koko y Coronel’.

Como buen colombiano, Kapry no le baja el pie al acelerador en lo que al ‘camello’ se trata, y cerró este 2025 con una producción que promete convertirse en la banda sonora de la época navideña en Colombia, producción que lleva por nombre ‘Los Gozosos’, en la que el foforro está más que latente, ese que pone a bailar al que sea con la tía.

Son diez los temas que están presentes en esta producción, en los que Kapry colabora con artistas de renombre como, ‘Los Cantores’,-mencionados anteriormente-; Hernán Gómez, hermano del Rey del Despecho, Darío Gómez; el reguetonero Yelsid; Jorge Grajales; Alex Mesa, Jhon Jairo Pérez, y el comediante Risa Loca.