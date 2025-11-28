Ryan Castro, J Balvin, Esperanza Gómez y El Tino, se unieron para sacar ‘cañonazo bailable’ para diciembre

Ryan Castro, -el cantante del ghetto, ‘la verdadera gonorr*$ de las voces’, el ‘awoo’, el ‘zaga-zau’, el ‘qué chimba SOG’-, es uno de los cantantes más reconocidos en Colombia y el mundo, no solo por sus temas de reguetón, también por su incursión en otros géneros como el dancehall, e incluso la salsa y el merengue. A todo esto se le suma que en épocas navideñas saca una canción decembrina, y este año estará acompañado por J Balvin, Faustino Asprilla y Esperanza Gómez.

Este artista, quien el pasado 31 de octubre llenó por completo el Coliseo MedPlus de Bogotá, ya está convirtiendo en tradición el sacar una canción para estas fiestas, al estilo de referentes como Rodolfo Icardi y ‘Los 50 de Joselito’; todo esto bajo un alter ego que lleva por nombre ‘Richy’, quien lleva consigo la vestimenta y la jerga de un paisa de buena sepa.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢>>> Como en los viejos tiempos, Ryan Castro se subió a un bus público para vender chocolatinas

Conozca el precios de las entradas para Ryan Castro en Bogotá este 31 de octubre Foto: Cortesía

El primero de estos temas, aunque precisamente no fue con Richi, fue ‘Mujeriego’ en 2022, con el que puso a bailar a miles de tías a punta de merengue; después de esto en 2023, sacó el tema ‘El Pichón’, en el que la actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, participó en el video musical; y en el 2024, se unió con Juanes para sacar ‘El Chucu Chucu’.

Ahora, el intérprete de ‘Mil vidas contigo’, piensa cerrar este 2025 con todas las de la ley, y para ello convocó al ‘Niño de Medellín’, para que juntos sacaran el tema ‘Mi Fortuna’; en el cual tendrán como protagonista del video al ‘Tino’ y a Esperanza; anuncio que tiene totalmente emocionados a sus fans, hasta el punto que el video promocional sobrepasó las 600.000 visitas en Instagram en menos de una hora.