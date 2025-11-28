Si me ven, si me ven, voy camino a la UPJ: Policías en Bogotá se pusieron modo Navidad y adornaron patrulla

“Desde septiembre, se siente que llega diciembre″; es el adagio popular que año tras año se toma esta temporada del año, en la que millones de personas en Colombia se alistan para celebrar la Navidad y Año Nuevo; aunque hay funciones que no paran a pesar de las fiestas, la de los policías. Justamente un grupo de estos uniformados se volvió viral en redes por adornar la patrulla en la que se movilizan.

Varios habitantes de la ciudad de Bogotá, han visto circular por las calles este vehículo, que, como si se tratase de una casa adornada para estas fiestas, tiene regalos, luces e incluso secciones que emulan la nieve. Vehículo de la institución, que, jocosamente, tiene en su parte delantera una imagen de ‘El Grinch’, personaje caracterizado por dañar la Navidad en sus películas.

Aunque se desconoce si este vehículo hará parte del patrullaje cotidiano, o servirá para las labores sociales que hace la Policía Metropolitana en estas fechas, lo cierto es que la apariencia del automotor dejó varios comentarios en las redes, dentro de ellos:

“Me encanta vivir en Bogotá, la transición entre Bogotá y la Navidad es casi imperceptible”, “Ahora entiendo por qué no hay pie de fuerza cuidando las calles”, “Sería mejor si las usaran para transportar ladrones”, y “¿No les dará pena andar en esa chiva?“, fueron algunas de las reacciones.

Planes en Bogotá: Caravana navideña y concierto de Los Hispanos; ¿cuándo?

No se ha terminado el mes de noviembre y miles de familias en Colombia ya están buscando planes para festejar estas fiestas, y Bogotá será el epicentro del lanzamiento de una de las caravanas navideñas más queridas en tierras cafeteras, la de Coca-Cola, compañía que en esta edición extenderá sus desfiles a otras ciudades y le sumará nuevas experiencias los asistentes.

Cada año son miles de personas las que se aglomeran en varias de las principales arterias viales de la capital, para disfrutar de los montajes que realiza esta compañía en sus vehículos, los cuales están adornados con luces y personajes navideños; mismos que volverán a rodar el próximo sábado 6 de diciembre con un evento inaugural que se realizará en el parqueadero del parque Salitre Mágico; un suceso que mezclara el espíritu festivo, gastronomía y varias experiencias inmersivas; a lo que se le suma un concierto con ‘Los Hispanos’. Este año, estos festejos no solo se podrán disfrutar en la ‘fría’, estas caravanas también tendrán su paso por Medellín Bucaramanga y Barranquilla