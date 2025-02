Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’, habló de la adicción que tuvo con el alcohol, “fue muy difícil”

‘MasterChef Celebrity’ es el programa de cocina más famoso de la televisión colombiana y que es producido por el Canal RCN. El ‘reality’ temporada tras temporada ha buscado reunir a todo un grupo de famosos con el fin de poner a prueba sus conocimientos gastronómicos y durante este camino conocer sus verdaderas personalidades. En este 2025 ya se anunció su nueva versión contando con la participación de jurados como Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, quien habló de la adicción que tuvo durante varios años.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Este sería el participante favorito de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’

Aunque en principio Rausch era considerado uno de los jurados más bravos de la competencia, lo cierto es que con el paso de las mismas esta percepción ha cambiado, convirtiéndose en uno de los más queridos e incluso deseando el famoso “cachete” del jurado por parte de los participantes.

¿Cuál es la adicción que padece Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

Jorge Rausch confesó en entrevista en ‘El rincón de los errores’ que durante un buen tiempo tuvo una adicción a las bebidas, siendo este un duro proceso en su vida que hoy recuerda como un aprendizaje:“Yo he tenido problemas con el trago, no ha sido fácil (…) El alcohol fue muy difícil en mi vida (…) Yo dejé de tomar casi 12 o 13 años y recaí. De repente uno está ahí metido donde no sabe cómo salir y uno quiere salir, pero es mucho más cruel que la primera vez (…) Logré combatirlo y salir adelante. Yo soy otra persona. En este momento lo que sí me siento es muy cómodo conmigo mismo, me siento en un buen lugar”.

¿Quién es la exesposa de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

La exesposa de Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’ es Orit Feldman, quien tendría una edad similar a la del chef, la ahora expareja estuvo casada por alrededor de 20 años y durante este tiempo le dieron la bienvenida a sus dos hijas, Emma y Gabriela, quienes son lo más importante para él.

Feldman estuvo bajo la estructura de algunos de los restaurantes de Jorge, ya que es una ingeniera y actualmente seguiría trabajando con el hombre.

¿Quién es la exnovia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

La exnovia de Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’ es Nathalie Monsalve, quien está sobre sus 30 años de edad. Luego de seis años de relación, a finales del 2024 confirmaron su ruptura, asegurando que tenían caminos opuestos y también teniendo en cuenta que Monsalve se radicó en Estados Unidos, contando en principio con una relación a distancia.