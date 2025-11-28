Experiodista de Caracol celebró destacado premio tras su salida del canal

Durante varios años Juanita Gómez hizo parte de Noticias Caracol, convirtiéndose en una de las principales figuras del informativo, estando presente durante las emisiones del medio día. Sin embargo, con el fin de vivir una nueva etapa en su carrera, decidió tomar un nuevo rumbo, llegando a formar parte de la Revista Semana.

Con el paso de los meses, Gómez logró destacarse en el área audiovisual, convirtiéndose así en la líder y contando con su propio equipo, siguiendo una línea editorial que ha generado apoyo, pero también críticas.

Cabe resaltar que en varias ocasiones, Juanita Gómez se ha ido en contra de Gustavo Petro, intercambiando así algunas declaraciones con el mandatario, quien tampoco se ha quedado callado a la hora de defenderse.

Sin embargo, los frutos de su trabajo también han ido apareciendo, tanto así que recientemente Juanita Gómez como directora de video de Revista Semana recibió el premio Álvaro Gómez Hurtado a la Trayectoria por Innovación en su Ejercicio Periodístico.

“Gracias por este premio a la innovación en el periodismo”, fueron las declaraciones que añadió, Juanita Gómez, experiodista de Caracol, luego de compartir una de las imágenes en medio del recibimiento de este premio.

¿Quién es el esposo de Juanita Gómez?

El esposo de la reconocida periodista Juanita Gómez es Felipe Cubillos. Se casaron el 30 de noviembre de 2019, después de aproximadamente ocho años de amistad y noviazgo. Juanita Gómez ha expresado públicamente que Felipe es su “mejor amigo” y una pieza fundamental en su vida, a quien considera su tranquilidad y sus pies en la tierra. Felipe Cubillos es publicista y, aunque Juanita es reservada con su vida privada, ha compartido en diversas ocasiones lo importante que es su esposo para ella.