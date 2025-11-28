Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ dedicó emotivas palabras ante doloroso fallecimiento

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento del Canal RCN que ha hecho parte de la parrilla de contenidos desde hace dos años, contando con todo un grupo de figuras de la farándula, quien se encargan de dar de que hablar y son los televidentes, quienes deciden cuáles deben seguir e incluso llevarse el premio de los 400 millones de pesos.

Durante la primera temporada una de las figuras que se terminó destacando fue Martha Isabel Bolaños, una conocida actriz colombiana, quien le ha dado vida a diferentes personajes y uno de los más conocidos es, precisamente, la ‘Pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, sin embargo, con el fin de darle paso a un nuevo proyecto a nuevas experiencias se le midió a ingresar a ‘La casa de los famosos’.

Aunque no logró llegar a la final del ‘reality’ de RCN, lo cierto es que contó con un gran apoyo por parte de los televidentes y actualmente se encuentra llevando a cabo diferentes proyectos. En medio de sus diferentes apariciones en redes sociales, Martha Isabel Bolaños se despidió de Conrado Osorio, un conocido actor colombiano, quien falleció a sus 49 años de edad, luego de enfrentar un agresivo cáncer de colón: “Feliz regreso a la fuente, querido amigo. Quedan los buenos recuerdos, los buenos trabajo, tu buena y bonita energía siempre. Descansa en paz”, fueron las acciones que añadió la actriz acompañada de una imagen del hombre.

Cabe resaltar que varias figuras del entretenimiento no dudaron en enviarle sus condolencias a la familia del actor, así como también destacando la personalidad de Coronado.

Martha Isabel Bolaños. ig: Martha Isabel Bolaños.

¿Quién fue el más reciente ganador de ‘La casa de los famosos’?

En medio de una tensa noche, Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de exponer los resultados de las votaciones, donde los cuatro finalistas se unieron para así conocer quien sería el ganador. Sin embargo, tanto Emiro Navarro como ‘La toxi costeña’ fueron los primeros en salir de la casa más famosa de Colombia, teniendo la oportunidad de ver después de casi cuatro meses a sus familiares, en medio de la emoción, pero también de la tristeza por no llevarse el premio mayor.

Finalmente, quien alcanzó el mayor número de votaciones fue Altafulla convirtiéndose en el ganador de ‘La casa de los famosos’ en su segunda versión.