Falleció actor de ‘padres e hijos’ a sus 49 años de edad y esta fue la causa de su muerte

La actuación sin duda se ha convertido en un campo bastante amplio que ha albergado a diferentes figuras del entretenimiento desde hace varios años, entre ellas, el actor Conrado Osorio, quien participó en diferentes producciones televisivas, demostrando su talento en la pantalla chica.

Le puede gustar: Prográmese: Así será la celebración de Navidad en Bogotá

Sin embargo, sobre la tarde de este 27 de noviembre se confirmó su fallecimiento. Según la información revelada, el hombre desde hace varios meses padecía un agresivo cáncer de colón, padecimiento que compartió por medio de sus redes sociales debido a las complicaciones presentadas.

En medio de sus últimas publicaciones celebró su cumpleaños a pesar de los dolores que enfrentaba, dejando un inspirador mensaje en sus redes sociales: “En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS Por tanto, por estos años de vida, por mi Familia y amigos, por tantas personas, regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad".

Hasta el momento sus familiares no se han referido a su deceso, pues amigos cercanos fueron los encargados de confirmar esta noticia.