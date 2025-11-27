Como si nada: Paola Jara sorprendió con su abdomen tras pocos días de haber dado a luz

Paola Jara es hoy por hoy una de las máximas exponentes del género popular en Colombia, mujer que en los últimos días ha estado en boca de miles de personas por algo que va más allá de su talento, sobre las tarimas y frente a los micrófonos, el nacimiento de su hija Emilia. Justamente la intérprete de ‘Mala mujer’ dejó sorprendidos a sus fans al mostrar cómo quedó su abdomen tras el parto.

Ya se completan nueve días desde el nacimiento de ‘Emi’, suceso que tiene totalmente dichosos a ella y a su esposo Jessi Uribe; y totalmente atentos a sus fanáticos de cualquier noticia al respecto. Muestra de esto fueron las reacciones que generó el esbelto abdomen de ‘Pao’, misma que habló de las afectaciones en su salud que le quedaron y los secretos detrás de su figura.

Paola Jara - Jessi Uribe Captura Instagram: Paola Jara 20/11/2025

“Así vamos poco a poco en mi recuperación postparto. Estaba que me moría del dolor en la espalda, el cuello, mejor dicho, sentía como su un camión me hubiese pasado encima y empecé mis masajes post parto. Si tienen la oportunidad de hacerlo no lo duden”, afirmó Jara por medio de su cuenta de Instagram.

Paola Jara Captura Instagram: Paola Jara - Historia - 26/11/2025









La historia detrás del nombre de la bebé de Paola Jara

Tras casi una semana del nacimiento de la bebé, ‘Pao’ volvió a aparecer en las redes y no precisamente para mostrar el rostro de su niña, ya que junto a su amado han sido tajantes en afirmar que no la mostraran en redes. En varias de sus historias la nacida en Apartadó dio a conocer que se encuentra en buen estado de salud al igual que su ‘hijita’, imagen que complementó con un clip en el que reveló la historia detrás de su nombre.

“Yo siempre quise una niña desde el fondo de mi corazón y le pedía a Dios salud todo el tiempo. Pero yo anhelaba que fuera una niña y cuando recibí la noticia pensé que era un niño; yo estaba como una loca buscando nombres de niños. Y ya habíamos quedado que se llamaría Emiliano Uribe Zapata, pero yo nunca busqué nombre de niña; ya tenía en mi celular Alahía y Emilia, y mi mamá eligió Emilia”