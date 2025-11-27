Fabián Sambueza se inspiró y anotó un golazo casi de mitad de cancha en Bucaramanga vs Fortaleza

Un golazo absoluto se marcó Fabián Sambueza, casi desde mitad de cancha, en el partido Bucaramanga vs Fortaleza de los cuadrangulares de la Liga Betplay Dimayor 2025-II.

La anotación se dio en el duelo de la tercera jornada de la fase semifinal y fue clave para mantener en la pelea al cuadro santandereano que a esa altura perdía 1-0 con un tanto de Emilio Aristizábal para los Amix.

Sin embargo, sobre los 61 minutos, el portero Jordan García dejó un balón flotando lejos de su arco, pero él quedó fuera del área y la pelota cayó en los pies de Fabián Sambueza que demostró toda su clase y con gran precisión la mandó al fondo de la red para el 1-1 parcial.

En desarrollo…